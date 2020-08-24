Московская учительница отдала «кибер-полицейским» драгоценности и наличные почти на 1,5 млн рублей

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 25-летняя учительница средней школы Оксана В.* Девушка сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников, которые представились ей кибер-полицейскими. Все случилось в середине августа, когда утром на телефон Оксаны позвонила неизвестная женщина. Звонившая представилась кибер-полицейским Еленой Васильевной и сообщила, что злоумышленники пытаются открыть банковскую ячейку Оксаны и похитить ее накопления и драгоценности. «Кибер-офицер» посоветовала девушке скорее направляться в банк, забрать из ячейки все ценное и положить на специальный охраняемый счет, который ей продиктуют.

Поверившая словам аферистов Оксана поторопилась в банк, где забрала из ячейки все накопления и драгоценности. Деньги учительница хранила в долларах США, поэтому ей пришлось обменять в банке крупную сумму и перевести валюту в рубли. После этого Оксана направилась к банкомату, где переслала на «охраняемый счет» около 1 миллиона рублей. Банкомат больше денег не принял и девушке пришлось искать еще один, чтобы перевести всю имеющуюся сумму. Все это время бравый «кибер-полицейский» Елена Васильевна продолжала давать девушке рекомендации. Когда и другой банкомат не принял все наличные, лже-полицейская предложила отправить к учительнице специального «кибер-полицейского курьера», который должен будет забрать оставшиеся деньги и драгоценности и отвезти в банк, в надежное хранилище.

«По оговоренному адресу приехал мужчина неславянской внешности, который также представился сотрудником кибер-полиции. Оксана В.* отдала мужчине все оставшиеся деньги и драгоценности, после чего неизвестный скрылся. Девушка со спокойной душой пошла домой, где рассказала мужу о том, как «спасла» их накопления. Муж посоветовал Оксане позвонить по 02 и рассказать эту историю», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего. Оперативникам предстоит найти «кибер-полицейских», которые украли у московской учительницы наличных и драгоценностей на 1 468 000 рублей.

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