Евдокия Лучезарнова: Как настроить свой уровень чистоты

Евдокия Лучезарнова, писатель и философ, автор науки Ритмологии

Перефразируя классика, в человеке всё должно быть чисто – и душа, и одежда, и мысли. Чистота даёт нам ощущение гармонии и счастья, но при этом она не должна превращаться в стерильность, иначе нам сложно будет адаптироваться к многообразию мира. Во всём важна разумная мера.

О том, как определить и настроить свой личный уровень чистоты, чтобы чувствовать себя комфортно, общаться с разными людьми и жить в удовольствие, нашему корреспонденту рассказала писатель и философ, автор науки Ритмологии Евдокия Лучезарнова.

– Что такое личный уровень чистоты?

– Оптимальный уровень чистоты для человека – тот, на котором он не испытывает дискомфорта. Человеку неприятно, когда становится грязнее, чем он привык. Когда уровень чистоты занижен, человек начинает заболевать, получая аллергию на какое-то конкретное явление. Если же уровень чистоты завышен, человек теряется и снова испытывает дискомфорт, но уже от отсутствия должного количества тяжёлых элементов. Он привык к их бомбардировкам, и его организм опять же реагирует негативно.

Всё это относится не только к чистоте и грязи в прямом смысле, но также к нашему вербальному общению. У каждого из нас есть набор слов, которые мы способны произносить, и нам комфортно. На слова привычного уровня плотности человек реагирует ощущением удовольствия. Если слова грубее привычных уху, человек чувствует себя не в своей тарелке. Всё, что происходит вокруг, кажется аномалией, ибо эти слова не захватываются его ушами и мозгом.

Если слова становятся чище, грамотнее, изящнее привычных для человека слов, он снова испытывает дискомфорт. Ему хочется сжаться в комочек, поскольку он думает, что недостоин этих слов. Возникает чувство стыда, которое выражается в самоуничижении.

– Можно ли определить свой психологический, внутренний уровень чистоты, используя привычные понятия чистоты и грязи?

– Для этого нужно проанализировать свои ощущения в повседневной жизни. Как часто вы меняете свою одежду, часто ли её стираете? Если вы в этой одежде походили, способны ли надеть ещё раз или будете испытывать дискомфорт?

Вы уронили еду, которую собирались съесть, или на неё села муха, налетела пыль. Вы способны сдуть налетевшую пыль и продолжать есть или отодвигаете запачканную еду от себя?

Вам необходимо, предположим, сесть на не очень чистый стул. Будете ли вы его протирать салфеткой, убирая даже невидимую пыль? Или вы сможете сесть на этот стул, только подстелив на него что-либо? А может быть, вовсе откажетесь садиться на этот стул, считая его грязным?

Обычно в вашей квартире большая стерильность. Как вы будете себя вести в более грязном помещении? Сделаете вид, что ничего страшного и будете спокойно прикасаться к не очень чистым предметам? Или вы уйдете из такого помещения и отмените встречу? А если вы, непривыкший к стерильности помещений, попали в сверкающий чистотой дворец, испытываете ли вы стыд за свои недостаточно чистые руки, одежду?

Проанализируйте своё ощущение уровня чистоты в разных местах и ситуациях, и вам станет ясно, какая степень гигиены приемлема конкретно для вас. Как правило, физический уровень чистоты у человека примерно равен внутреннему.

– Каким образом такой анализ поможет человеку регулировать свое состояние при взаимодействии с окружающим миром?

– Узнав свой внешний, а затем и внутренний диапазон чистоты, вы сможете работать над собой, раздвигая границы в сторону усиления чистоты, а затем и в сторону её ослабления, чтобы быть готовым к разным ситуациям.

К примеру, вы оказались в очень грязной стране, имея целью познать определённые события. Как взять необходимое и при этом не пострадать? Наблюдайте за собой. Рядом с вами масса влажных салфеток, дезинфекторов, которыми вы постоянно пользуетесь. Что вы при этом испытываете на внутреннем уровне? Непросто в один и тот же день посетить бал в платье с бриллиантами, а уже вечером опускаться в шахту в брезентовом комбинезоне…

Наблюдайте за реакцией вашего организма при этих переходах. Такой урок суперполезен не только для анализа и корректировки своих ощущений, но и для оценки жизни других людей. При проходе по горизонтам чистоты можно встретить себе подобных, людей, с которыми уютно и комфортно. Но, корректируя под внешние обстоятельства свой внутренний уровень чистоты, вы сможете без напряжения общаться с совершенно разными людьми. Для коррекции уровня чистоты физической и словесной у меня есть специальные методики «акклиматизация» и «адаптация».

– Как правильно работать с собственной чистотой? Есть ли какие-то практические решения?

– Человеку легче всего практиковать это, работая с речью. Какая речь нам кажется чистой? Какую речь мы слушаем с наслаждением? К какой речи мы стремимся? Урок прочтения своей стерильности не только расширяет диапазон взаимодействия с окружающим миром, но и даёт возможность направленной работы над собой: в какую сторону и какой запас нужно пополнять. А главное, не теряйте в себе наблюдателя за собственной речью и за речью на границах.

Зафиксируйте диапазон, когда и кто выводит вас за эти границы, и с кем вы соглашаетесь работать за границей допустимой для вас глупости и допустимой для вас грубости. Кто эти люди? Они ваши родственники? Они ваши хорошие знакомые? Они ваши друзья? Они ваши соседи? Кто они, те, кто вынуждает вас выходить за эти границы? Или кого вы всё же впускаете в свою комфорта, хотя их словарный запас – за границами вашего приёма?

Обязательно отследите чувство брезгливости, как границу, за которую вы уже не способны переступить: когда оно появляется, с чем оно связано. Всё это поможет вам настроить свой собственный диапазон чистоты и правильно сочетать его с диапазонами других людей.

Правильно применяя полученные навыки, вы научитесь чувствовать себя комфортно в любых ситуациях, идти по жизни легко и добиваться успеха.