У пенсионерки украли почти миллион рублей в элитной московской больнице на Рублевке

По факту кражи полиция проводит проверку и выясняет, кто мог похитить деньги пенсионерки в элитной больнице на Рублевке. Фото: Артем КИЛЬКИН

70-летняя Тамара Петровна (имя изменено) недавно была вынуждена обратиться за медицинской помощью в одну из элитных московских больниц, расположенную на Рублевке. В силу возраста здоровье пенсионерки стало ухудшаться, врачи посоветовали ей пройти лечение в стационаре. Женщина не стала противиться рекомендации врачей и последовала совету.

Поскольку лечение в этом госпитальном центре могло обойтись пенсионерке в кругленькую сумму, деньги женщина решила взять с собой сразу, положив их вместе с нужными вещами. Тамара Петровна спрятала 900 тысяч рублей наличными во внутренний карман своей сумки и по дороге не выпускала ценный багаж из рук. Женщина заселилась в выделенную ей палату и положила драгоценную сумку в шкаф на верхнюю полку, после чего регулярно проверяла сохранность своих сбережений. Пенсионерка провела на лечении почти две недели, прежде чем кто-то нашел ее тайник.

—В полицию обратилась 70-летняя москвичка Тамара В.* Пенсионерка сообщила, что находилась в палате больницы на 5 этаже и обнаружила отсутствие в своей сумке денежных средств в размере 900 000 рублей, которые она откладывала на лечение. Сохранность сбережений пенсионерка регулярно проверяла, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах

Теперь по факту кражи полиция проводит проверку и выясняет, кто мог похитить деньги пенсионерки в элитной больнице на Рублевке.