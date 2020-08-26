Мошенник развёл студента ВШЭ из Китая на 4 млн рублей

В данный момент полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это произошло несколько дней назад в Москве. 22-летний Веймин (имя изменено) учится в Высшей школе экономики в Москве, а параллельно с учёбой старается делать бизнес вместе со своим другом на родине. Молодые люди наладили поставки различной косметики из России в Китай. Искать оптовых продавцов начинающий предприниматель не стал - он просто закупал на деньги своего партнера парфюмерию в одной их крупных сетей в Москве и отправлял на родину. На покупку духов деньги переводил его компаньон Фухуа из Поднебесной. Дела шли неплохо до тех пор, пока в дело не вмешалась простая человеческая жадность.

Так, во время одного из визитов в известный парфюмерный магазин за очередной партией товара на Веймина обратил внимание мужчина по имени Михаил. Но не сам студент заинтересовал Мишу, его привлекло количество товара в тележке молодого человека. Михаил подошёл к Веймину и поинтересовался, для чего ему столько парфюма. Мужчины разговорились, и вскоре от нового знакомого поступило выгодное предложение. Михаил рассказал о возможности неплохо сэкономить, надо было всего лишь приобретать у него подарочные карты магазина, а затем отовариваться по ним. Это сулило хорошую скидку для Веймина, которую он мог оставлять себе.

Студент от такой возможности не отказался и вскоре состоялась первая закупка. Всё прошло успешно и потратив 850 тысяч рублей, молодой человек получил товара на 900 тысяч. Потом последовали ещё две сделки, тоже успешные - Веймин стал доверять новому компаньону и постепенно потерял бдительность. Именно в этот момент его настиг провал.

Во время очередного обмена студент отдал Михаилу почти 4 миллиона рублей и забрал 28 подарочных карт. На следующий день с ними он пришёл в магазин. Продавец проверила сертификаты и сообщила парню, что общая сумма сертификатов всего 8400 рублей. Карты оказались по 300 рублей каждая. Но выяснить причину такой ситуации у самого Михаила уже не получилось - его телефон оказался выключен. Веймин обратился за помощью к полицейским.

— Ущерб для потерпевшего студента составил 3 892 560 рублей. Было составлено описание неизвестного мужчины, представившегося Михаилом. Это мужчина славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост примерно 180-185 см, плотного телосложения, волосы черные, был одет в куртку темного цвета, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах

В данный момент полиция проводит проверку и просматривает записи камер видеонаблюдения в местах встреч и передачи денег и подарочных карт.