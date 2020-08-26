21-летняя москвичка убила бездомного из-за того, что в детстве ее изнасиловал бомж

Москвичка Екатерина П.

Все случилось в центре Москвы на улице Трубной. Компания молодых людей заприметила бездомного мужчину, которым оказался 52-летний Виталий С*. Мужчина сидел на скамейке и никого не трогал, когда к нему внезапно подошла 21-летняя москвичка Екатерина П.* и без разговоров сильно ударила его. К избиению присоединились и товарищи девушки. Молодые люди беспощадно наносили удары ни в чем не повинному Виталию, который только и мог, что прикрывать лицо и тело от бесконечных пинков и ударов. Только когда мужчина перестал подавать признаки жизни, компания садистов прекратила издевательства и ушла.

«На детской площадке на улице Трубной был обнаружен труп бездомного 52-летнего мужчины со следами жестоких побоев. При вскрытии установлено, что у мужчины серьезные повреждения внутренних органов, тупая травма живота, разрыв селезёнки и переломы ребер», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Екатерина с друзьями на кадрах камеры наблюдения.

Полиция сразу подключилась к расследованию жестокого убийства. По горячим следам была установлена подозреваемая, которая полностью созналась в содеянном. Как сообщает телеграм-канал «Голова два ушка», девушка рассказала оперативникам, что причиной такого жестокого поступка стала ее детская травма. По словам задержанной, в детстве ее изнасиловал бездомный, и таким образом она решила отыграться на случайном человеке и отомстить за сломанное детство.

В настоящий момент полиция проводит расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

* - все имена изменены - прим. авт.