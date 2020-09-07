Перестроились: как уход мелких застройщиков отразится на рынке недвижимости

Рынок недвижимости переживает непростые времена. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием на прочность для застройщиков. Эта проверка на прочность наслоилась на ещё одну - переход на новую систему финансирования строительства.

Закон о действии экскроу-счетов вступил в силу в июле 2019 года. Документ запрещает застройщику пользоваться деньгами дольщиков, до тех пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Возводится объект на кредитные деньги и только после сбора всех разрешающихся документов, у застройщика появляется право на использование средств дольщиков.

Такая система защищает интересы покупателя, ведь даже если объект по каким-то причинам попадет с список «недостроя», то деньги не пропадут. А вот бизнесу приходится сложнее: получить банковские гарантии и найти нужный объём средств не так просто. В итоге, мелкие застройщики не могут работать по новым правилам и уходят с рынка.

Эксперты прогнозируют, что совсем скоро рынок новостроек может столкнуться с дефицитом, спрос на новое жилье будет превышать предложение. Следовательно, наиболее ликвидные и интересные объекты постепенно будут вымываться с рынка.

Учитывая непростые реалии рынка, можно ли сегодня рассчитывать на выгодную покупку жилья?

Однозначно, да, уверяют специалисты. Новые интересные проекты в хороших локациях от застройщиков с хорошей репутаций на рынок выходят.

Но и разбирают квартиры в них очень быстро, особенно на старте продаж. Причин для этого несколько: первая - стоимость квадратных метров гораздо ниже, чем после того, как работы на объекте завершены.

Ни для кого не секрет, что с повышением готовности строительного объекта, вместе с этажами растет и ценник. В некоторых случаях разница может доходить до 30 процентов.

Поэтому данный вариант представляет интерес и для тех, кто хочет купить жилья для себя по приемлемой цене и для тех, кто хочет заработать, продав в будущем квартиру в построенном доме, но совсем за другие деньги.

Вторая причина, которая подстёгивает спрос на данные объекты - ажиотаж. Чем больше объект сочетает в себе плюсов: от локации и инфраструктуры, до внешней эстетики, тем скорее принимается решение о покупке. Как правило к концу строительства все лакомые кусочки в таких комплексах уже разобраны.

Как искать подходящие объекты?

Первым делом стоит начать с мониторинга рейтинга застройщиков. Это один из основополагающих вопросов, все-таки на кону очень немалые деньги и вожделенные квадратные метры. Здесь поможет интернет, стоит не полениться и почитать отзывы, поискать упоминания по хэштегам в соцсетях.

Разобравшись с доверием, можно переходить к мониторингу объектов, которые в разработке у застройщика. Оценить стоит не только текущее строительство, но и объекты, которые только планируются к разработке.

Вот удачный пример поиска: совсем недавно один из крупных застройщиков – ГК ФСК объявил о том, что начинает разрабатывать участок под новый проект бизнес-класса в очень перспективном районе на юго-западе Москвы, на улице Волгина.

ЮЗАО давно зарекомендовал себя как округ, с развитой инфраструктурой и высокой деловой активностью: помимо отличной транспортной доступности и развитой социальной инфраструктуры, здесь можно найти десятки ТРЦ, и самые престижные вузы страны, такие как МГУ им.Ломоносова, РУДН, Ргуп, Университет МВД и многие другие. Именно этот округ выбирают для своих штаб-квартир «Газпром», Сбербанк, «Федеральная сетевая компания» и другие представители крупнейшего бизнеса в стране.

Отдельно стоит сказать про экологию: парки и скверы занимают до 30% территорий округа. Природно-исторический парк «Битцевский лес», ландшафтный заказник «Тропаревский парк», Воронцовский парк и парк «Воробьевы горы» являются популярными местами отдыха жителей всего города. То есть, удачный симбиоз городского комфорта с тихими природными уголками.

Конечно, цены на жилье здесь не из дешевых и, не надо иметь экономическое образование, чтобы понимать - в перспективе они будут только расти. Причём драйвером роста является не только стадия строительной готовности объекта.

Таким образом приобретение жилья на стадии строительства станет экономически обоснованным шагом. Старт реализации данного объекта намечен на осень 2020 года.

Ещё один проект, который находится в разработке у застройщика имеет не меньшие перспективы на успех - это жилой комплекс в непосредственной близости от ВДНХ.

Речь о массовой застройке не ведется, это даёт основания полагать, что работы не превысят трех лет.

Стоит отметить, что в указанных районах наблюдается дефицит новостроек и качественного современного жилья. Небольшой проект в большом котле спроса – настоящий успех как для девелопера, так и инвестора.

Тем, кто нацелен на покупку недорогого, но качественного жилья с хорошими перспективами роста цены, стоит присмотреться к еще одному объекту, который планирует реализовать девелопер. Речь идет о комплексной застройке в подмосковных Люберцах. Подробностей о проекте пока очень мало, но есть все основания полагать, что дома будут схожи с одним из наиболее удачных проектов Подмосковья – ЖК «Южная Битца». Кстати, последний тоже возводит ГК ФСК. Дома здесь строят по современной индустриальной технологии от Первого ДСК.

Применение данного типа строительства позволяет возводить качественные объекты в сжатые сроки.

«Фишкой» застройщика является не только надежность и современные архитектурные решения, но и развитая инфраструктура. Начиная от удобной транспортной логистики и завершая современными детскими и спортивными площадками.

Что касается главного вопроса: стоит ли сейчас покупать жилье? Многие эксперты сходятся во мнении, что это оправданный шаг. Данное вложение позволит защитить накопления от падения, к тому же, на фоне сложившейся экономической ситуации, цены на квадратные метры в России несколько снизились.

Еще один аргумент за – это ипотека с господдержкой, которая действует в стране до 1 ноября 2020 года. В Госдуме не исключат, что программа льготного жилищного кредитования под 6,5% годовых будет продлена еще на год, но пока этот вопрос остается не решен.