Сборщики заказов и мастера покупок: Профессии, которые стали популярны после пандемии коронавируса

Режим самоизоляции изменил привычный ритм жизни и специфику работы россиян. Люди начали привыкать к удаленной работе, многие предприниматели и владельцы различных магазинов и точек продаж ушли работать онлайн, кафе, рестораны, кофейни и булочные запустили службы доставок, а в супермаркетах стали появляться профессиональные покупатели - специалисты по сбору заказов.

Популярность профессии сборщика связана с увеличением спроса на доставку продуктов. Многие ограничения, связанные с пандемией, уже сняты, но горожане предпочитают лишний раз не посещать места массового скопления людей и заказывают продукты онлайн. Тем более, что курьеры доставляют заказы зачастую намного быстрее, чем пока сам соберешься, сходишь в магазин и принесешь тяжелые пакеты с едой домой.

Но можно ли быть уверенным, что в заказ не положат неспелые фрукты или молоко, у которого завтра истечет срок годности.

Чтобы решить эту проблему и гарантировать быструю доставку качественных и свежих продуктов, в торговых сетях, сотрудничающих с Яндекс.Едой, начали появляться новые специалисты - мастера покупок. Они отвечают за качество формирования заказа.

Мастера покупок знают о продуктах все и приложат максимум усилий, чтобы ни одна из заказанных позиций не была пропущена или перепутана, а ваш заказ был собран максимально быстро и передан курьеру.

ПЕРЕПУТАТЬ ТОВАР НЕВОЗМОЖНО

- Я стала одним из первых сборщиков заказов в Москве, которые сотрудничают с Яндекс.Едой. Во время пандемии работала курьером, не хотелось сидеть дома. А как только узнала, что есть возможность попробовать себя в новой сфере, решила этим заняться. Изначально я занималась тестированием приложения, в котором работают сборщики заказов. Когда все недочеты были устранены, приступила к работе, - рассказала мастер покупок Елизавета Бабичева, которая собирает заказы в сети "Мираторг". - Сборщики заказов работают в магазине. Они ждут, когда в курьерское приложение поступит заказ, и после этого начинают его формировать.

Сборка продуктов осуществляется с помощью специального приложения и сканирования штрих-кода товаров. Ошибка в сборе заказа в таком случае полностью исключена.

- Ассортимент товаров в приложении Яндекс.Еды синхронизирован с ассортиментом товаров в магазине. В приложении есть картинка и описание продукта. Если возьмешь, к примеру, по ошибке, газированную минеральную воду, а клиент заказывал без газа, приложение не даст отсканировать этот товар, выдаст предупреждение: "Вы взяли не тот товар, будьте внимательнее". Все очень четко и продуманно сделано. Перепутать и положить в заказ не тот товар невозможно. Кроме того, при сборе заказов учитывается количество товара, которое имеется в наличии в магазине. Если что-то заканчивается, то приложение предупреждает что, к примеру, котлет на развес можно взять только 5 штук, а не больше. Про овощи и фрукты вообще есть отдельная инструкция, как их выбирать, - отмечает Елизавета.

ДОСКОНАЛЬНО ВЫУЧИЛ АССОРТИМЕНТ

- Сборщик заказов хорошо должен знать расположение товаров в магазине, ориентироваться, где находится вода, соки, молочка, свежезамороженные продукты. Импортные товары зачастую стоят на отдельных прилавках и могут быть не указаны в отдельных категориях. Это все нужно учитывать, чтобы оперативно сформировать заказ, - рассказывает специалист по сбору товаров Иван Верещак. – На сбор небольших заказов, состоящих из одной-двух позиций, уходит пару минут. Если заказ объемный, например, на 15 позиций, тогда требуется уже чуть больше времени. Мы самостоятельно формируем продуктовую корзину, проверяем наличие товаров и аккуратно все упаковываем, чтобы в дороге не повредилось.

Что касается оплаты заказа, то она безналичная. Клиент заказывает продукты с помощью мобильного приложения и оплачивает заказ. Деньги затем поступают на специальную карту, которой пользуются сборщики заказов. После этого они формируют продуктовую корзину. Если все товары есть в наличии, - оплачивают заказ на кассе, и затем его уже доставляет курьер. Если какого-то товара нет в наличии, клиенту сообщают, что позиция недоступна, и тогда осуществляется перерасчет средств.

Кстати, сборщики заказов, как и курьеры, работают в масках и перчатках. Доставка товаров бесконтактная. Перед тем как позвонить в дверь, сотрудник службы доставки оставляет заказ на сумке и отходит на расстояние в два метра. До и после каждого заказа сумки обрабатываются дезинфекторами. Все необходимые средства защиты курьерам выдает сервис Яндекс.Еда.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

По словам экспертов, новая профессия на российском рынке может оказаться весьма востребованной.

- Если посмотреть на зарубежный опыт, то специалисты по сбору заказов, они же – консультанты, давно существуют. Один из крупных американских сервисов доставки выделил это направление как одно из приоритетных в работе с покупателями. Сборщики и консультанты помогают клиентам не только в формировании продуктовой корзины, которую они заказали, но и акцентируют внимание на тех или иных акциях, скидках и других выгодных предложениях. Создают покупателям дополнительные удобства, - отмечает Иван Федяков, генеральный директор «INFOLine». - Американская модель предполагает оплату этой услуги клиентами. В России же в подавляющем большинстве данная услуга оказывается бесплатно.

По словам эксперта, в Москве сборщики заказов в основном занимаются формированием продуктовой корзины. Но возможностей для консультирования здесь тоже полно, и это направление довольно перспективное. С развитием сферы доставок и онлайн-покупок сборщики заказов и консультанты точно так же, как сомелье и официанты, могли бы помочь сделать покупки максимально полезными и выгодными. Подсказать, какой продукт, с какими ингредиентами сочетается, какой соус к тому или иному виду мяса лучше выбрать, на какие товары действуют специальные предложения.