И без маски не выходи!

Вот и лето прошло. Большие города, в том числе и Москва, постепенно оживают после сезона отпусков и каникул. В ближайшие недели на улицах и в транспорте заметно прибавится людей. Клерки поедут в офисы, дети - в школу, студенты - в вузы. Шансов подцепить вирус в транспорте или на работе все больше. Поэтому нужно защитить от заразы себя и окружающих.

ВИРУСЫ АТАКУЮТ

Самый простой способ борьбы с инфекцией - надеть маску. Напомним, в Москве продолжает действовать масочный режим. Все жители обязаны пользоваться масками в метро и наземке, магазинах, поликлиниках, торговых центрах и других общественных местах.

"Нужно соблюдать масочный режим как положено, а не разгильдяйски, - считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. - К тому же сезонные ОРВИ, грипп и остальные вирусы, в том числе и сезонный коронавирус, которых четыре вида ежегодно к нам приходит, их никто не отменял, и они будут. И масочный режим никто не отменял, нужно носить маски, потому что они помогают".

"Использовать средства индивидуальной защиты следует во всех общественных местах, где сложно придерживаться социального дистанцирования, - в магазинах, в общественном транспорте, на экскурсиях, в музеях", - поддерживает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

К рекомендациям специалистов особенно стоит прислушаться осенью. По традиции в это время просыпаются разные инфекции - с кашлем, насморком и прочими недомоганиями. У коронавируса появится "подмога" в виде гриппа и ОРВИ. Все эти болячки атакуют людей воздушно-капельным путем. Многие специалисты сходятся на том, что двойной удар, к примеру, сразу ковида и гриппа, может выдержать не каждый организм.

УЧЕБА ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

О безопасности не забывают и в образовательных учреждениях – школах, колледжах, институтах. В новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов по всей стране, в том числе и в Москве, станет обязательное ношение масок. К слову, Высший совет общественного здравоохранения Франции также рекомендует систематически носить защитные маски в университете.

В аудиториях и других людных местах российских вузов появятся приборы для дезинфекции воздуха. Всем, кто приходит в вуз, будут обязательно измерять температуру.

А в столичных школах учеба тоже продолжится "живьем" со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Среди них - дезинфекция с дополнительной уборкой, тестирование на ковид всего персонала учебного заведения, отмена традиционных линеек, разделение потоков учащихся, измерение температуры у детей и взрослых. Кстати, школьники могут ходить на уроки без масок. Этого мнения придерживаются и эксперты ВОЗ и Детского фонда ООН. Они пришли к выводу, что дети в возрасте до 12 лет вполне могут обойтись без масок. Тем более, что они зачастую носят их неправильно. Эксперты советуют приучать ребёнка часто мыть руки, особенно если ему меньше пяти лет.

"Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон - школьные, студенческие, рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции, - отмечает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. - Необходимо соблюдать рекомендованные ранее меры - носить маски в общественных местах, стараться соблюдать социальную дистанцию, а также тщательно мыть руки и использовать антисептики для обработки рук".

А КАК У НИХ?

Японцы прикроют личико даже просто из вежливости

Привычка защищать нос и рот маской или даже просто куском материи стала приметой многих азиатских стран. Например, в Японии, Китае и Корее подавляющее большинство жителей ходит в масках во время вспышки сезонных инфекций. Это было принято здесь ещё до коронавируса. А в Японии на полезную привычку влияет и традиционная местная вежливость. Если у человека простуда, то он обязательно по правилам хорошего тона наденет маску, чтобы не заразить здоровых.