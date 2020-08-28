Учебный год в Москве начнётся по расписанию

До 1 сентября остаются считанные дни. Родители и дети уже закупились всем необходимым для учебы. А школы завершают последние приготовления к Дню знаний. Все настроены на полноценный учебный год - с "живыми" уроками, переменками, общением с одноклассниками и учителями.

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ ПОМОГЛИ

В разгар пандемии коронавируса всем пришлось нелегко. Школы вынуждены были в течение недели перейти на онлайн-обучение. К этому активно подключились педагоги, ученики и родители. Уроки на удаленке стали необходимостью. Цифры впечатляют: учителя провели почти 10 миллионов онлайн-занятий! Плюс ко всему выпускные классы дистанционно готовились к Единому государственному экзамену. Дети справились и не отстали от школьной программы. Им помогли образовательная платформа "Московская электронная школа" и другие цифровые обучающие технологии. Кстати, все это стало нормой в столице еще до пандемии.

ЗВОНОК НА УРОК ЗАЗВЕНИТ ПО-НОВОМУ

В сентябре уроки вновь начнутся в привычном режиме в школьных стенах. Хотя и без торжественных линеек и прочих собраний. Об остальных актуальных требованиях родителей и детей оповестят накануне учебного года. Для этого в школах планируется провести специальные онлайн-брифинги. На них все объяснят детально вплоть до того, в какое время кому приходить, потому что возможно изменение времени прихода в школу. Это поможет снизить контакт между детьми из разных параллелей ине собирать толпу учеников на входе, поскольку социальная дистанция по-прежнему остаётся важной. Конечно, в первую очередь постараются сначала принимать учеников младших классов, чтобы легче было и самим малышам, и их родителям, многие из которых приводят детей утром. Сделают все возможное, чтобы у разных параллелей не сильно совпадало время начала занятий, перемены и даже завтраки с обедами. Поэтому по обновлённому графику с определенными ограничениями будут работать и школьные столовые.

ПРОВЕРКУ ЗДОРОВЬЯ ПРОЙДЁТ ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ

Для безопасности учеников и педагогов в школах должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила. Столица тут не придумывает каких-то особенных заморочек.

"В основе будут лежать именно федеральные требования, которые распространяются на всю страну, - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин. - Это термометрия, дополнительная дезинфекция помещений, более частая уборка, обеззараживание воздуха и, самое главное, распределение потоков учащихся таким образом, чтобы разные классы не пересекались друг с другом".

Кроме того, до начала учебного года бесплатные тесты на коронавирус сдадут все 180 тысяч сотрудников школ. И это не только учителя, но и повара, охранники, уборщицы. Всех проверят с помощью метода иммуноферментного анализа. При таком сложном обследовании у пациента берут кровь из вены. Это поможет вычислить не только носителей опасной инфекции, но и тех, у кого уже есть к ней иммунитет. То есть можно будет узнать, насколько силён иммунный ответ к вирусу в рабочих коллективах. Дополнительно всех школьных сотрудников будут регулярно тестировать . Если у кого-то окажется положительный результат, его не допустят к работе. Такие люди останутся дома под наблюдением специалистов. Тестирование коснется всех школ, детских садов и учреждений профессионального образования. Город уделяет особое внимание защите как педагогов, так и детей.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать, если в классе заболеет ребёнок?

Если коронавирусом заразится ученик, Роспотребнадзор проведет эпидемическое расследование, контактные лица будут выявлены и направлены на карантин. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Ученики должны будут оставаться дома в течение 14 дней.

ВАЖНО!

Школьные правила во время пандемии

- Отказ от традиционных линеек 1 сентября и массовых мероприятий.

- Обязательное тестирование на коронавирус учителей и персонала.

- Регулярное измерение температуры учеников.

- Маски:

для детей - только при желании ребёнка или его родителей;

для учителей – обязательно носить вне класса, можно снимать во время объяснения материала при соблюдении социальной дистанции

- В здании - дезинфекция и дополнительная уборка.

- Уроки - по возможности в одном классе. Переход в другой кабинет - только при необходимости.