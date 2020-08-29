Осень придет в Москву на три недели позже срока

В первые выходные осени, 5 – 6 сентября, будет +25 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До начала календарной осени всего три дня. И учебный год 1 сентября начнется, при всех коронавирусных условностях. А вот с погодой все не столь однозначно (и это, честно говоря, радует). Метеорологической осенью синоптики называют время, когда среднесуточная температура становится ниже +15 градусов, напоминают специалисты центра “Фобос”. Обычно она приходит в столицу и среднюю полосу России уже в последних числах августа.

А сейчас что? По прогнозу Гидрометцентра России, 31 августа Москва раскалится от 30-градусного зноя, в первые выходные осени, 5 – 6 сентября, будет +25 градусов.

- Лето-2020 было настолько необычным, в первую очередь по рекордному количеству осадков в июне и июле, что сентябрьскую погоду очень сложно прогнозировать. В истории метеонаблюдений просто нет аналогов, - признает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - По предварительным расчетам Гидрометцентра, по температуре сентябрь будет чуть теплее нормы, по количеству осадков – в норме. Но вот как эти осадки распределятся, сказать трудно. Может, равномерно прольются небольшими дождями. Или опять затопят столице тропическими ливнями. Скорее всего, в середине месяца у нас будет период сухой погоды – так что есть надежда на бабье лето.

Метеорологи центра “Фобос” еще оптимистичнее. Они считают, что осень задержится на три недели по сравнению с положенными по климату сроками. И календарное лето плавно перейдет в бабье — греться на летнем (или почти летнем) солнце мы будем до середины сентября, а то и дольше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Москве 29 августа – 6 сентября: Лето закончится 30-градусной жарой, а осень порадует солнцем

Прогноз синоптиков о погоде в Москве на 29 августа – 6 сентября очень оптимистичен. Осень не особо торопится в столицу (подробности)