В Москве у директора крупного банка угнали «Мазерати»

Отсутствие точной даты и места преступления сильно усложняет работу правоохранительным органам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве пропал дорогой автомобиль, принадлежащий 32-летнему старшему исполнительному директору одного из крупнейших российских банков. Но точное время и место угона своей «Мазерати» Артур С. (имя изменено – прим. авт.) назвать не смог - автомобиль долгое время простоял далеко от дома мужчины. Живёт Артур в самом центре, на улице Тверской, а машину оставил на севере столицы. Там она простояла без присмотра несколько месяцев, а когда Артур решил наконец вернуться за мощной итальянкой, её на прежнем месте не оказалось. Мужчине ничего не оставалось делать, как заявить в полицию об угоне.

— Машина была оборудована штатной сигнализацией. Дополнительных противоугонных устройств установлено не было. Точную дату и точное место парковки заявитель не помнит, за давностью времени, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах

Удастся ли вернуть владельцу украденную дорогостоящую иномарку, пока не известно. Отсутствие точной даты и места преступления сильно усложняет работу правоохранительным органам.

Стоит отметить, что дорогие автомобили угоняют хотя и реже обычных, но все же достаточно часто. Так, например, в июне 2020 года белоснежного «Лэнд Круизера» за пять миллионов рублей лишилась бывшая вице-мисс Великий Новгород. А годом ранее у 28-летнего петербуржца угнали «Мазерати Леванте».