В Москве ограбили сотрудника МИД России

В данный момент точная сумма ущерба устанавливается, полицейские проводят проверку и ищут свидетелей произошедшего. Фото: Артем КИЛЬКИН

Недавно в полицию обратился 26-летний Николай П. (имя изменено), молодой человек представился сотрудником российского Министерства иностранных дел и сообщил, что его обокрали. Мужчина рассказал, что вечером припарковал свой автомобиль недалеко от Измайловского кремля и ушёл по своим делам. Через несколько часов Николай вернулся к машине и увидел, что одно из стёкол разбито, а личные вещи, которые находились внутри, пропали. Мужчина сразу обратился за помощью в полицию.

— Поступило заявление, о том, что в Москве на Измайловском шоссе произошло хищение ценных вещей из припаркованного автомобиля, путём разбития стекла, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах

В данный момент точная сумма ущерба устанавливается, полицейские проводят проверку и ищут свидетелей произошедшего.