Такую Москву вы еще не видели: виртуальное путешествие по городам Москоу в Америке

В США по меньшей мере 20 населенных пунктов носят наименование Москоу (Moscow). Фото: Instagram.com

Москва — лучший город Земли, и неудивительно, что на карте есть ещё не одна точка с таким названием. Особенно много их в США — по меньшей мере 20 населенных пунктов носят наименование Москоу (Moscow).

Москоу, округ Полк, штат Техас

В справочнике штата задокументирована история населенного пункта. В середине XIX века здесь поселились супруги-фермеры Дэвид и Матильда Грин. Они основали почтовое отделение и дали ему типичное для американцев название Гринвилл — фамилия + окончание vill — «город».

Но власти не разрешили, ибо неподалеку уже было место с таким названием. Тогда фермеры решили соригинальничать и нарекли свои владения Москвой — в честь города в Российской империи.

Со временем место стало крупным центром фермерской торговли, а после окончания Гражданской войны США здесь открыли большую школу. В начале XX века город был самым населенным в округе — 260 человек. Американцы не всегда селились одной общиной, нередко предпочитая строить свой дом подальше от соседей. Поэтому даже пара сотен горожан в то время – уже солидный населенный пункт. Однако сегодня в местечко живут только 170 человек.

Здесь расположено производство труб. А еще местные жители выкладывают много фото с лошадьми, так как тут действуют ранчо. Как таковых улиц, на которых бы в ряд стояли дома, нет. Местные живут в коттеджах по всей округе.

Москоу, округ Лейта, штат Айдахо

Самый крупный населенный пункт в США с таким названием — 25 тысяч жителей. Этнографы спорят, в честь чего назвали город. Одни считают, что к этому причастна община русских эмигрантов, другие апеллируют к индейскому племени Маско. Исторически здесь развивали животноводство, так как в округе полно полей, пригодных для кормежки скота.

Из-за своего удачного географического расположена Москва быстро стал крупным центром в Айдахо. Более 100 лет здесь работает публичная библиотека, в которой хранятся свыше 60 тысяч наименований. Местные учатся в университете, который построили еще в конце XIX века. Сегодня здесь можно поступить на 140 разных программ обучения.

В Москве есть свой аэропорт. Хотя для Америки это рядовой объект. На российскую столицу городок похож обилием парков. В мэрии даже есть департамент, который занят их постоянным улучшением и связыванием в единую сеть. В одном из парков проводят ежегодный фестиваль конопли — никаких наркотиков, исключительно фермерская продукция.

Интересно, что управляет Москвой мэр и шесть членов совета. Их также избирают на четыре года. На федеральных выборах население поддерживает демократов.

Москоу, округ Ламойл, штат Вермонт

На официальном туристическом портале Вермонта приводится история названия. В 1839 году в безымянной деревне повесили пилу, по которой били молотком, чтоб созывать людей на работу или собрание. Звук сравнили с Царь-колоколом, о котором тогда писали газеты.

В округе городок славен своим странным маршем на День независимости 4 июля. Мужчины идут с бумбоксами, а дамы с шезлонгами, которые они то складывают, то разбирают. Никакой смысловой нагрузки действо не несет, просто жители любят китч. Периодически проводят и другие шутливые демонстрации.

К сожалению, сегодня вермонтская Москва не развивается. Более десяти лет назад здесь закрылись последний универсам и почта. Поблизости есть более крупный населенный пункт Стоу, куда все местные и ездят за услугами. Мэрия высказывала планы застроить Москву и вернуть ей жизнь, но из-за болотистой местности от идеи пришлось отказаться. Сегодня населенный пункт напоминает деревушку. Еще одно любимое развлечение местных — купания в местной Москва-реке.

Москоу, округ Лакаванна, штат Пенсильвания

Основан в 1908 году, но свое название получил за полвека до этого. По легенде, лютеранский священник Питер Руперт, который некогда жил в Москве, и дал имя местечку. Преподобный построил таверну и первые хижины, а затем вместе с единомышленниками стал обслуживать путешественников, которые ехали из Филадельфии в Нью-Йорк.

Сегодня здесь живут чуть больше двух тысяч жителей. Формально это не город, а боро — административная единица, нечто вроде нашего округа или очень крупного района. Но есть мэр и семь членов совета, которых избирают раз в четыре года. Ежегодно проводят «Национальную ночь». У каждого дома включают свет, а жителя, с самым крутым освещением, награждают. Жильцы квартала собираются вместе на вечеринку знакомств. На встречи приезжают сотрудники мэрии, пожарные и полиция. Все это нужно, чтобы местные знали друг друга в лицо и помогали друг другу.

В пенсильванской Москве власти вообще способствуют разным формам активизма. Есть городские группы женской и детской самообороны, много внимания уделяют переработке мусора и спортивным лигам.

Мэрия также публикует отчеты о заработке местных. Среднестатистическая семья в год зарабатывает в пересчете на рубли 5,7 млн. При этом за чертой бедности находятся 6% населения.

Москоу, округ Стивенс, штат Канзас

Здесь живут всего 300 жителей, большая часть которых этнические испанцы. С российской столицей название никак не связано, а виной всему исторический казус. Был такой испанский конкистадор Москосо. Его память и хотели увековечить поселенцы в конце XIX века. Только когда по почте подавали заявку на название, упустили две последние буквы фамилии. В Вашингтоне решили, что местные грамоте не обучены и на самом деле хотели назвать место Moscow. Так и записали.

Через 30 лет после основания в нескольких километрах от городка проложили железную дорогу. Местные хотели жить поближе к ней, поэтому переехали всем городом к станции. Поселение первое время звали New Moscow — Новая Москва.

В городке около ста семей. Есть две школы — для младших и старших классов. Последних называют «дикими котами», потому что на эмблеме учебного заведения изображено это животное.

Большинство местных жителей занимаются сельским хозяйством. В округе есть большая хлопковая ферма и предприятие по переработке волокна.