«Всегда катались, а тут сорвался из-за селфи»: 11-летний зацепер на глазах друзей слетел с электрички

Так называемые "зацеперы" подвергают свою жизнь смертельной опасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти двое суток полиция подмосковного Наро-Фоминска искала 11-летнего Илью*. В полицию в минувшую пятницу, 28 августа, пришла мама мальчика. Женщина рассказала, что сын ушел в гости к другу и перестал отвечать на звонки. Мальчишку где только не искали: и у друзей, и в местных торговых центрах, и в окрестных лесах. А спустя двое суток, в ночь на воскресенье, 30 августа, в скорую позвонили друзья Ильи.

- Помогите, он умирает! - кричали напуганные мальчишки.

Врачи несколько минут пробирались к заброшенному лесу, недалеко от железнодорожных путей в Наро-Фоминском районе. Мальчишку нашли в зарослях с тяжелыми травмами.

- У ребенка множество переломов. Он был госпитализирован, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

По словам друзей Ильи, травмы мальчик получил после падения с загородной электрички. Пацаны, их помимо Ильи было трое, честно рассказали, что они — зацеперы. Кто не знает, это люди, которые катаются на поездах и электричках, цепляясь за внешние детали вагонов.

- Мы всегда так катались и все было хорошо. А тут он сорвался и полетел вниз. Мы испугались, но друга не бросили и сразу неотложку вызвали, - рассказал полиции один из очевидцев падения.

По словам друзей, все произошло в тот момент, когда Илья попытался сделать селфи.

- Он достал телефон и начал фотографироваться. В этот момент он сорвался, так как держался всего одной рукой, - рассказал друг пострадавшего ребенка.

Сейчас Илья находится в реанимации детской больницы имени Сперанского. Врачи не спешат с прогнозами, но жизни школьника ничто не угрожает. Правда, для него этот учебный год начнется не скоро. Сложные переломы рук и ног будут заживать не меньше месяца. Рядом с мальчиком сейчас находится его мама. Она уверяет, что про страсть сына к поездам до этого случая ничего не знала.

- По факту травмирования несовершеннолетнего проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Как удалось выяснить «Комсомолке», в ближайшие часы материалы проверки для возбуждения уголовного дела будут переданы в транспортную полицию.

*Имя изменено