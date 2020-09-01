В Москве с 1 сентября началась массовая вакцинация от гриппа

Москвичей приглашают бесплатно сделать прививку от гриппа с 1 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичей приглашают бесплатно сделать прививку от гриппа с 1 сентября. Для этого можно обратиться в один из 450 пунктов вакцинации.

- Стартует сезонная вакцинация от гриппа. В нынешних условиях нам особенно важно не допустить вспышек инфекционных заболеваний. Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно во взрослых и детских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации: 36 – на станциях метро, 2 — на станциях Московского центрального кольца, 2 — на железнодорожной платформе и 4 — в центрах госуслуг "Мои документы", - сообщил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы.

Прививку в прошлом году я делала возле станции метро "Тверская". Такие же мобильные пункты есть и сейчас. Захожу в салон машины скорой помощи. Соблюдаю все меры - на мне маска и перчатки. При входе измерили температуру.

Для этого можно обратиться в один из 450 пунктов вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если бы была выше 37 градусов, то отказали бы, - говорит врач.

Для вакцинации попросили показать паспорт и оформить письменное согласие. Перед прививкой врач спросил о моем состоянии здоровья, есть ли аллергия на что-то. Ничего нет. Сделали прививку. После чего выдали сертификат о профилактических прививках. Вся процедура вакцинации заняла 15 минут. И это бесплатно.

- Сразу после прививки могут быть какие-то последствия?

- Может подняться температура до 37,5 градусов. Но это нормально. «Сбивать» с помощью таблеток не нужно, - говорит медсестра.

Наш корреспондент сделала прививку в одном из 450 медицинских пунктов Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАЖНО

Где делать прививку:

- прививку в мобильных пунктах (возле станций метро "Тульская", "Алтуфьево", "Белорусская", "Таганская" - всего 44) может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации,

- беременные женщины могут сделать прививку только в поликлиниках,

- жители младше 18 лет – в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах,

- узнать место и время работы прививочных пунктов можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

ОФИЦИАЛЬНО

- Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку, - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Сделали прививку. После чего выдали сертификат о профилактических прививках. Вся процедура вакцинации заняла 15 минут. И это бесплатно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Советы от врача

Илья Акинфеев, главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы по ЦАО, врач-инфекционист:

- Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. После вакцинации будут вырабатываться антитела, что позволит избежать заражения гриппом. А если человек все же заболеет, то болезнь будет протекать в легкой форме, не будет осложнений.

- Нужно делать прививку натощак?

- Необязательно. Достаточно, чтобы человек был здоров.

- Лучше делать прививку утром или вечером?

- Не имеет значения.

- Нельзя делать прививку, если есть температура?

- Температура, при которой идет запрет на вакцинацию, это 37 градусов и выше. При такой ситуации мы посоветуем человеку прийти недели через две.

- Есть ли возрастные ограничения?

- Не делаем только детям до 6 месяцев. У людей есть неправильное понимание того, кому нужны прививки, а кому нет. В группе риска люди старшего 60 лет, с хроническими заболеваниями.

- Бывает ли аллергия?

- Может быть реакция в первую минуту у людей с аллергией на яичный белок, потому что вакцина сделана на основе куриного эмбриона. Человек же может и не знать, что у него есть такая аллергия, поэтому мы просим после прививки около 30 минут побыть рядом с поликлиникой или мобильным пунктом.

- После прививки можно сразу же заболеть (через 2-3 дня), так как организм вырабатывает иммунитет?

- От вакцины заболеть нельзя. В день вакцинации (и об этом предупреждают врачи) может повыситься температура до 37,5, которую не нужно снижать какими-то препаратами. Но она быстро проходит – через час-два.

- Защитит ли эта прививка от коронавируса?

- Прививка не защитит от коронавируса. Но в связи с пандемией важно не допустить вспышку других инфекционных заболеваний, особенно если их можно быстро и безопасно предотвратить с помощью вакцинации.