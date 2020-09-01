Охранники сами проводили его в группу: Мужчина из ревности зарезал свою жену в детском саду

Охрана даже не пыталась помочь женщине. Фото: СОЦСЕТИ

В понедельник, 31 августа, в детском саду подмосковного города Воскресенск произошло убийство. Рано утром в детсад пришел 54-летний местный житель Владислав Воробьев. Мужчина сообщил охранникам на посту, что супруга забыла ключи от дома и попросил проводить его в группу. Никаких подозрений у охранников не возникло и они разрешили ему войти. Оказавшись внутри, Владимир сразу устроил скандал. Крики были такими, что сбежался весь детский сад.

- Когда супруги стали ссориться, другие воспитатели и охранники вывели в другую группу 15 детей, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах. - Сам момент убийства дети не видели. С собой у преступника был нож, которым он нанес жене более десяти ударов. Женщина умерла до приезда скорой.

Охрана даже не пыталась помочь женщине. Единственное, что они сделали — нажали тревожную кнопку. Правда, к моменту приезда полиции, Владимир успел сбежать. Спустя несколько часов его задержали. Его погибшей супруге было 53 года.

В детском саду в Воскресенске мужчина из ревности зарезал свою жену Фото: СОЦСЕТИ

- По факту убийства возбуждено уголовное дело. Обвиняемый задержан, решается вопрос о его аресте, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

От дачи показаний мужчина отказался. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность. Во всяком случае именно такие претензии мужчина высказывал жене до убийства.

- Он назвал ее женщиной легкого поведения и кричал, что за это она ответит, - сообщили следователям коллеги убитой.

Известно, что с супругом Татьяна прожила 30 лет. По словам коллег, женщина была доброжелательной и очень любила детей.