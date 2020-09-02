Дмитрий Быков научит писать стихи, а Захар Прилепин расскажет всю правду о Есенине: Самое интересное на Московской книжной ярмарке

Из-за пандемии коронавируса билеты на ММКЯ теперь можно будет купить только онлайн Фото: Михаил ФРОЛОВ

ММКЯ в этом году проходит в новом месте: не на ВДНХ, а в двух шагах от Красной площади, в Центральном выставочном зале «Манеж». Из-за пандемии коронавируса билеты на ММКЯ теперь можно будет купить только онлайн - на сайте mibf.info, и на конкретное время. Каждый день работы ярмарки будет разбит на часовые сеансы (11.00-12.00, 12.00-13.00 и так далее). В тот промежуток, который указан у вас на билете, вы должны успеть войти на ярмарку (дальше время пребывания не ограничено - можете гулять по ней хоть целый день).

Первый сеанс во все дни работы ММКЯ - с 11.00 до 12.00. Последний сеанс 2 сентября - 20.00-21.00, 3 и 6 сентября - 19.00-20.00, 4 и 5 сентября - 21.00-22.00. Естественно, проходить на выставку вы должны будете в маске и перчатках.

Большинство писателей придут на встречи с читателями в «Манеж» лично, некоторые примут участие в ярмарке онлайн (но им все равно в прямом эфире можно будет задавать из зала вопросы и получать ответы). Специальным (и виртуальным) гостем станет Южная Корея - все мероприятия с участием корейских писателей и критиков будут проходить в интернете. Так что если вам не терпится, например, прослушать лекцию «Катастрофическое воображение в корейском повествовании», - о книгах, где речь идет о конце света, - добро пожаловать на тот же сайт mibf.info.

Ну и, разумеется, Манеж в эти дни превратится в самый большой книжный магазин страны. С ММКЯ можно будет уйти с чемоданом книг. И совсем новых, только что пришедших из типографии, и старых, достаточно редких (их уже трудно найти в обычных магазинах, но часть тиража сохранилась на складах издательств и будет выставлена на продажу).

Из крайне обширной, несмотря на пандемию, программы мы выбрали самые интересные мероприятия. (Напоминаем на всякий случай, что в программе возможны изменения, особенно учитывая наше непростое время).

2 сентября

13:00. Владимир Познер представляет книгу «Одноэтажная Америка», написанную по мотивам его многосерийного телефильма. СЦЕНА 5 / Большая

14:00 Певица Любовь Казарновская представляет свою книгу «Страсти по опере» - рассказ об истории возникновения и развития оперного искусства. СЦЕНА 6 / Малая

15:15 Писатель Данил Корецкий (участвует онлайн) расскажет о своей новой книге «Алмазы для Золушки» и литературной премии «Русский детектив». СЦЕНА 6 / Малая

17:45 Встреча с Михаилом Елизаровым, лауреатом премии «Национальный бестселлер 2020». СЦЕНА 6 / Малая

19:45 Презентация книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться». О ней расскажет автор - биолог, научный журналист Полина Лосева. СЦЕНА 4 / Конференц-зал

3 сентября

13:00 Встреча с британской писательницей Софи Кинселла (участвует онлайн). Автор бестселлеров «Шопоголик» и «А ты умеешь хранить секреты?» расскажет о своей серии детских книг «Моя мамочка — фея». СЦЕНА 7 / Детская

14:00 Встреча с Янушем Леоном Вишневским (участвует онлайн). Он расскажет, как почти двадцать лет отбивался от предложений написать продолжение своего самого популярного романа «Одиночество в сети», и объяснит, почему сейчас пришло время все-таки это сделать. СЦЕНА 6 / Малая

16:30 Легендарный кардиохирург Лео Бокерия представит книгу «Влюблён в сердце». СЦЕНА 9 / Балкон

17:00 Презентация книги Павла Басинского «Соня, уйди» о жене Льва Толстого, Софье Андреевне. СЦЕНА 8 / Второй этаж

4 сентября

12:30 Презентация книги «Теория большого срыва. Как похудеть без диет, тренажеров и дожоров». О том, как расстаться с ненужными килограммами, расскажет эксперт в психологии снижения веса и психотерапии нарушений пищевого поведения Галина Турецкая. СЦЕНА 5 / Большая

13:45 Встреча с авторами популярнейших детективов, братом и сестрой Литвиновыми - Анной (участвует лично) и Сергеем (участвует онлайн). Они расскажут про новый роман «Любить, бояться, убивать» из цикла о частном детективе Паше Синичкине. СЦЕНА 5 / Большая

18:45 Презентация нового романа Фредерика Бегбедера «Человек, который смеялся до слёз». Автор участвует онлайн. СЦЕНА 4 / Конференц-зал

21:15 Одна из самых популярных российских детективщиц Татьяна Полякова представляет книгу «Четыре всадника раздора». СЦЕНА 5 / Большая

5 сентября

12:45 Презентация первой книги о знаменитом режиссере Карене Шахназарове «Своя тайна». И герой, и автор Михаил Крупин представят ее лично. СЦЕНА 9 / Балкон

13:00 Искусствовед Софья Багдасарова представит вышедшую под ее редакцией книгу «Лев Толстой очень любил детей. Псевдо-Хармс» - про абсурдистские анекдоты из жизни великих писателей, сочиненные в 70-е годы остроумными художниками Натальей Доброхотовой-Майковой и Владимиром Пятницким и мгновенно распространившиеся в самиздате. СЦЕНА 3 / Мифология

15:00 Суперзвезда канала Рен-ТВ, журналист Игорь Прокопенко представит книгу «Коронавирус: жизнь после пандемии». СЦЕНА 5 / Большая

16:15 Встреча с писательницей Диной Рубиной (участвует онлайн). СЦЕНА 5 / Большая

16:30 Встреча с писателем Дмитрием Быковым, который представит книгу «Советская литература: мифы и соблазны», изданную в серии «Прямая речь». СЦЕНА 6 / Малая

17:30 Встреча с писателем, депутатом и главным редактором журнала «Юность» Сергеем Шаргуновым. СЦЕНА 8 / Второй этаж

17:30 Презентация новой, публицистической книги прозаика и сценариста Алексея Иванова («Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Тобол», «Пищеблок»). Она называется «Быть Ивановым», и основана на диалоге автора с читателями. СЦЕНА 5 / Большая

17:45 Встреча с фантастом Вадимом Пановым. СЦЕНА 6 / Малая

19:15 Опять Дмитрий Быков - на этот раз под рубрикой «Школа писателя» он расскажет, как писать стихи. СЦЕНА 3 / Мифология

20:00 Книгу воспоминаний Олега Табакова «Мечта о театре» представляет вдова великого актера Марина Зудина. СЦЕНА 5 / Большая

6 сентября

13:00 Дарья Донцова (участвует онлайн) представляет новые книги: очередной детектив о Даше Васильевой «Тёмные предки светлой детки» и детскую сказочную повесть «Когда гаснет фонарик». СЦЕНА 5 / Большая

15:15 Захар Прилепин представляет свою новую книгу «Ополченский романс». СЦЕНА 6 / Малая

15:30 Встреча с Татьяной Устиновой, презентация нового детектива «Пояс Ориона». СЦЕНА 5 / Большая

16:15 Алексей Решетун - судмедэксперт, и пишет книги о своей нелегкой, невеселой, но увлекательной профессии. Тема его встречи с читателями - «Как не умереть молодым». В качестве иллюстрации - истории молодых людей, которые в свое время не попали на подобную лекцию, и в результате попали сразу к Алексею на вскрытие. СЦЕНА 8 / Второй этаж

16:15 Встреча с живым классиком русской литературы Людмилой Петрушевской, презентация книги «Брачная ночь, или 37 мая». СЦЕНА 4 / Конференц-зал

16:30 Встреча с Евгением Водолазкиным. Автор «Лавра», «Авиатора» и «Брисбена» представит новый сборник пьес «Сестра четырёх». СЦЕНА 6 / Малая

17:30 Снова Захар Прилепин - на этот раз он представляет свою книгу «Есенин: Обещая встречу впереди», самую объемную и подробную биографию выдающегося поэта. СЦЕНА 8 / Второй этаж

План ярмарки. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

НЕ ПРОПУСТИ!

О легкой жизни и бабочке в кулаке

На ММКЯ будут представлены проекты Издательского дома «Комсомольская правда». Постарайтесь обратить на них особое внимание!

4 сентября, 20.15

Презентация книги «Бабочка в кулаке, или Неуловимый оргазм»

Психотерапевт, сексолог, гештальт-терапевт, невролог Наталья Терещенко много лет помогает людям найти индивидуальные психологические причины соматических заболеваний. А сейчас представляет уникальный курс по женской сексуальности, который помог тысячам женщин решить их проблемы и начать жить многогранной жизнью. СЦЕНА 9 / Балкон

5 сентября, 19:00

Презентация книги «Курск»: 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой»

Книга Игоря Курдина - подводника, капитана 1 ранга ВМФ СССР и ВМФ России, действующего председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ - посвящена трагической гибели АПЛ «Курск», которую двадцать лет назад оплакивала вся страна. СЦЕНА 9 / Балкон

6 сентября, 12:30

Программа, посвященная 95-летию издательского дома «Комсомольская правда». С 1925 года любимая газета страны вместе со всеми россиянами проходила через войны и развал СССР, рассказывала о строительстве БАМа, победах в космосе, освоении Арктики, олимпиадах, пандемии… О прошлом и настоящем газеты расскажет заместитель главного редактора Евгений Сазонов. СЦЕНА 8 / Второй этаж

6 сентября, 17:45

Презентация книги «Тонкая штучка. Рецепты для лёгкой жизни и изящной фигуры». Автор, блогер Тоня Сальникова, расскажет о рецептах правильного питания. СЦЕНА 9 / Балкон