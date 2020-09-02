Хостелы в домах запрещены уже год, но их все равно продолжают открывать в московских многоэтажках

Хостелы в жилых домах запрещены, но работают Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пятиэтажки в Стрельбищенском переулке возвели в начале 50-х: опрятные дворы, дружные соседи. Жилой квартал стоит в Пресненском районе неподалеку от башен Москва-Сити. Однако идиллию местных нарушили планы бизнесменов: в цокольном этаже дома 24 открывают хостел.

— Раньше был салон красоты, но пандемию он не пережил и съехал. В середине августа мы увидели, как внутрь начали заносить мебель и сотню матрасов. Сказали, что будет хостел. Вы представляете, каково это, если несколько десятков человек будут жить в подвале — помещении, которое вообще не предназначено для жилья? Там же ни вентиляции, ничего нет! Натуральная ночлежка, — сокрушается местная жительница Светлана в разговоре с корреспондентом kp.ru.

О том, каково соседствовать с кочевниками в подвале, хорошо знают жители дома 25 — напротив. Там уже несколько лет работает бюджетная гостиница. При цене в 500 рублей за койку ожидать благополучного соседства не приходится.

Жители засняли, как внутрь занесли сотню новых матрасов, хотя арендаторы говорят, что будет только 25 мест. Фото: Пауль ГУРИН

— Они рассказывают, что по вечерам пробираются через дымовую завесу, которую устраивают курящие постояльцы. На первых этажах воняет сыростью, докучают насекомые. Мы не хотим так же! У нас в доме деревянные перекрытия. Если под нами начнется пожар — весь дом сгорит! — бьют тревогу жильцы.

Местные недоумевают: в прошлом году приняли громкий закон о запрете хостелов в жилых домах. Но оказалось, что новые арендаторы ничего не нарушили. У помещения статус нежилого и есть отдельный вход. Значит, работать ночлежка может. Однако москвичи не теряют надежды, что смогут победить арендаторов.

— Помещение проверяется на противопожарную безопасность, — коротко объяснили в управе Пресненского района.

Так выглядит крыльцо в подвальное помещение, где планируют открыть хостел. Фото: Пауль ГУРИН

Новые арендаторы не ответили на звонок корреспондента «КП». Жители рассказали, что бизнесмены пытаются выстроить отношения с коллективом и вступили в общий чат. Там написали, что это будет не хостел, а гостиница на 25 мест. Ее якобы собираются сдавать в аренду компаниям, которые присылают сотрудников на обучение в Москву.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Что делать, если хостел мешает жильцам

Адвокат Арсений Ян по просьбе «КП» подготовил алгоритм, который поможет решить проблему. Формально достаточно обращения от одного человека, но на практике коллективные вызывают больший резонанс.

1. По закону хостелы нельзя размещать в помещениях, которые имеют статус жилого. Узнать статус может любой, заказав выписку из ЕГРН — лично через офис «Мои документы» или онлайн через частные фирмы.

2. Если помещение нежилое, то обратитесь в управление Роспотребнадзора. Оно обязано проверить, каким образом предоставляются гостиничные услуги — ст. 6.4 и 14.39 КоАП.

3. Еще одно обращение следует отправить в Мосжилинспекцию. Они могут привлечь за незаконную перепланировку помещения. Ведь для обустройства хостела нужны новые санузлы, а их оборудование требуется согласовывать.

4. Если вышеуказанные организации не помогли, то пишем в прокуратуру. Жалуемся на бездействие служб. Бывает так, что ревизоры выносят предписание начать работу по обращению, и хостел все-таки привлекают к ответственности.

5. По закону Роспотребнадзор может только принимать меры административного реагирования: приостановить работу до 90 суток. Закрывать только по решению суда. Если формально арендаторы правы, но их работа мешает жильцам, все равно можно обратиться в суд. Заявление нужно подавать с формулировкой о защите нарушенных прав жильцов: права на тишину, неприятные запахи в помещении, нарушение санитарных норм. Подтвердить все это поможет административный состав — проще говоря, нарушения, которые до этого обнаружили Жилинспекция и Роспотребнадзор. На практике жильцам сложно самим собрать документы и подать иск. Поэтому лучше будет нанять юриста.