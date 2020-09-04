Соседи достали: как правильно построить дачу, чтобы суд не заставил ее снести

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

- У меня на днях была бабушка из Шатуры, - рассказывает адвокат Мария Сергиенко. - Говорит, несколько лет держалась, но больше нет мочи. Соседи достали!

Живущая через забор семья, если верить словам пожилой женщины, ведет себя просто по-хамски. В дальнем углу их совместного забора, у самых границ участка, вырыли компостную яму, которая, как подует ветер, раздает по всей округе такое амбре, что глаза выжигает. А прямо у дома, тоже сразу за забором, земляки устроили мангальную зону. И дым весь, как жалуется бабушка, летит теперь к ней в дом. На причитания пожилого человека соседи отмахиваются. Поэтому пенсионерка крепко надумала судиться, заставить по суду отодвинуть подальше от ее забора и компостную яму, и шашлыки.

- По моим ощущениям, в последнее время таких соседских исков стало в 2-3 раза больше, чем раньше, - говорит адвокат Сергиенко. - Уж не знаю, с чем это связано. То ли люди злей стали. То ли более наплевательски относятся к правилам. Строят высокие заборы, дома с нарушением всех норм. За это на них потом иски и подают.

ВОЙНА НА РЯБИНОВОЙ УЛИЦЕ

Москвичка Екатерина Борисова судится со своими соседями Гашниковыми уже второй год. Много лет жили, вроде, хорошо, без конфликтов. А рассорились из-за забора.

Раньше поселок Трудовая Северная (городской округ Мытищи) сплошь состоял из бараков, куда селили железнодорожников. Но еще в советское время здешних обитателей начали расселять, давали квартиры. Но некоторые уже в 90-е сумели оставить за собой участки. Кто-то в аренду оформил (как те самые соседи), кто-то, как дедушка Екатерины, получил на него право собственности, как ветеран войны.

- Барак был старый, мои родители там жили только в теплое время года, но несколько лет назад решили построить на участке собственный дом, - рассказывает женщина. - Получили разрешение на строительство, все оформили в кадастре.

В небольшой деревянный сруб на Рябиновой улице пенсионеры вбухали все свои сбережения. Строили постепенно. А зимой 2016-го случилось несчастье: упавший с крыши нового дома снег уронил несколько секций соседского забора.

В общем, соседи начали разбираться. Родители моей собеседницы говорят, что соседи установили забор без согласования с ними. Те, в свою очередь, требовали денежных компенсаций. Встречались, обсуждали, искали компромиссы. Но в какой-то момент холодная война переросла в горячую. Соседи подали на родню Екатерины Борисовой в суд. Потребовали, чтобы они свой дом, с которого упал снег… снесли.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НОРМЫ И ПРАВИЛА

- По кадастровой оценке наш дом стоит около 4 миллионов рублей, - недоумевает женщина. - Это были все сбережения родителей и кредитные деньги. Зачем нам его сносить? Как?!

Соседи в иске указали, что дом был построен с нарушением. Есть, например, СНиП (строительные нормы и правила), что нельзя строить дом ближе, чем за 3 метра до соседского участка.

- У нас там и есть три метра, - говорит Борисова. - При этом старый барак стоял прямо на границах участка и с 1956 года ни у кого не вызывал вопросов. Но соседи зацепились не за это. Они заявляют, что мы нарушаем противопожарные правила.

У Гашниковых дом из кирпича и дерева. У их соседей - деревянный. По противопожарным правилам между ними должно быть 15 метров. (Ну, чтобы в случае пожара огонь не перекинулся на соседние здания). А по факту их около 10…

Екатерина Борисова подала встречный иск, требуя, чтобы соседи снесли забор. Потому что он тоже построен с нарушениями. Показывает мне фото. По действующим правилам забор в Подмосковье может быть не выше двух метров и не сплошной, чтобы не создавать тень соседям. Но этот явно выше. И полностью отделан металлическими листами.

- Здесь 3 метра 30 сантиметров, - говорит женщина. - Кроме того, уже в процессе экспертизы выяснилось, что соседи поставили забор на нашей земле - по всей длине залезли к нам на 30 сантиметров!

НУЖНА ЕЩЕ ОДНА СТЕНА

В общем, пока суть да дело, экспертизы, заседания, прошло полтора года. И вот недавно Мытищинский районный суд вынес решение: Борисова все-таки должна свой дом снести. При этом соседи могут оставить забор на чужой территории.

Женщина возмущается:

- Во-первых, после падения забора и перед тем, как подать на нас в суд, Гашниковы продолжали строить свой дом, сокращая расстояние между нами. Во-вторых, изначально они даже не получали разрешение на строительство, зарегистрировали его как просто «строение» и лишь через несколько лет легализовали. Но судья Марина Литвинова даже не приняла это во внимание! Кроме того, в экспертизе, которую заказывал суд, эксперт отвечает на вопрос, можно ли исправить нарушения законодательства без сноса дома? Он написал в своем заключении, что для этого можно возвести противопожарную преграду 1 типа. Это означает, что на границе участков выстраивается стена из кирпича или сэндвич-панелей, которая в течение полутора часов может сдерживать огонь. Мы на это согласны. Но суд по какой-то причине вынес однозначный вердикт: снести дом!

Впереди будет еще апелляция в областном суде. Но ситуация действительно выглядит неоднозначно. Эксперт называет «лайтовый» выход из довольно распространенной в Подмосковье ситуации, но судья выбирает самый жесткий?

- Предугадать судебные решения порой очень сложно, несмотря на наличие норм и здравого смысла, - говорит адвокат Светлана Жмурко, которая более 10 лет занимается делами о земельных спорах. - Например, в моей практике были случаи, когда человек при установке забора сознательно залезал на участок соседа, подавал в суд и получал право увеличения площади своего участка!

ДРАТЬСЯ ИЛИ МИРИТЬСЯ?

По словам юристов, в Подмосковье районные и городские суды буквально завалены гражданскими исками соседей, не сумевших договориться «на берегу». Хотя до судов, во время и даже вместо порой доходит и до рук.

- Бывает, люди и толкаются в ссорах, ругаются, угрожают друг другу расправой, - говорит Светлана Журко.

- Но при этом довольно много тяжб, которые в итоге заканчиваются примирением сторон, - продолжает Мария Сергиенко. - Это происходит уже в процессе, когда понимают, что это все начинает влетать обоим в копеечку.

Специалисты объясняют - ценник на услуги адвоката за весь процесс по подобным искам начинается от 30 тысяч рублей. Экспертиза (как минимум будет одна) стоит от 30-50 тысяч рублей - ее оплачивает истец, но если в итоге он выигрывает суд, расходы понесет другая сторона.

- Но это когда еще будет! Ты заплатишь, деньги свои можешь вернуть через полгода, через год, - обьясняет адвокат. - У меня недавно была показательная история. Сосед возвел у забора моей доверительницы хозпостройку, с крыши которой ее участок во время дождя текла вода, размывая грядки. До суда они не смогли договориться, а вот уже в процессе приняли решение пойти на мировую. Сосед согласился переделать крышу, чтобы вода стекала уже на его участок.

Впрочем, открытым остается один большой вопрос: должен ли кто-то контролировать высоту заборов, соблюдение положенного расстояния от соседних участков при строительстве домов или хозпростроек? За заборами, например, раньше следил Госадмтехнадзор. Ведомство нарушителям штрафы выписывало. А теперь эти полномочия по оградам передали административным комиссиям в муниципалитетах. Но толку от этого, если честно… Вот и получается, что даже если ты тысячу раз прав, но твой сосед отказывается пойти навстречу, остается только суд?

- Лично я всегда советую клиентам любыми силами договариваться с оппонентами до суда, - говорит адвокат Мария Сергиенко. - Иначе обе стороны чаще всего на пустом месте теряют нервы, время и деньги. Суды должны оставаться крайней мерой.

КОНКРЕТНО

Из-за чего чаще всего судятся соседи

1. Один из собственников поставил забор, прихватив часть соседнего участка.

2. Человек строит для жилья капитальное здание с фундаментом, впритык к забору соседа - вопреки правилам (см. инфографику), потому что регистрирует его как нежилое помещение.

3. Со ската стоящей у забора крыши на чужой участок во время дождя льется вода, нанося ущерб, зимой сваливается снег.

Сосед установил слишком высокий забор, который дает тень.

(По данным опросов корреспондента kp.ru среди подмосковных и московских адвокатов).