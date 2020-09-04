Лето уходит из Москвы!

В Москве начнутся осенние дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни столица еще продолжит радоваться летнему теплу – температура днем будет почти на 5 градусов выше климатической нормы для начала сентября! Однако, уже со следующей недели начнется похолодание.

- В начале следующей недели температура немного снизится - в понедельник ночью будет от +10 до +15, днем от +20 до +25 градусов. Во вторник похолодает до +18 - +23 градусов, и дальше дневная температура потихонечку будет ползти вниз, - сообщил замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. - Количество облаков увеличится, с начала будущей недели местами пройдут небольшими дожди. Погода будет больше напоминать осеннюю.

Однако, затем летняя погода ненадолго вернется – в середине сентября ожидаются вполне себе летние +23 - +25 градусов днем и +17 ночью. Самое время для грибников!