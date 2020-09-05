В Москве угрожали расстрелять сотрудников городского суда

Полиция устанавливает личность злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это произошло несколько дней назад. Утром на мобильный телефон 29-летней помощницы судьи Московского городского суда позвонили с неизвестного номера. Девушка сняла трубку, в трубке раздался недоброжелательный голос. Он назвал адрес суда и сообщил, что скоро туда приедут и расстреляют всех, кто находится в здании. Звонивший сделал акцент на том, что девушке уделят особое внимание. После угроз в трубке зазвучали короткие гудки. Голос в трубке был Татьяне (имя изменено) не знаком, и кому он мог принадлежать, девушка не догадывалась. Но звонок её встревожил. Она решила сообщить о случившемся в полицию.

— Поступило заявление о том, что неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, совершило звонок на мобильный номер, в ходе телефонного разговора высказало в адрес последней следующее: " Мы сейчас приедем на адрес и расстреляем всех находящихся там, и в особенности - тебя", после чего связь прервалась, — сообщил источник kp.ru

Теперь по данному факту полиция проводит проверку и устанавливает личность звонившего помощнику судьи. Также сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию, что звонок может быть связан с судебными делами, которые в данный момент рассматриваются или недавно рассматривались в Мосгорсуде.