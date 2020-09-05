Новый поезд метро "Москва-2020": На сидениях - зарядки для гаджетов, на бортах вагонов - онлайн-табло

Первые составы нового поколения поедут пока по трём линиям подземки Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, в День города, подарки на москвичей так и сыпятся. Утро началось с открытия после реконструкции Северного речного вокзала.

Праздник продолжился запуском в столичном метро супер-поезда - "Москва-2020". Это улучшенная модификация прежних составов "Москва", курсирующих в подземке с 2017 года.

"Новые составы "Москва" полюбились пассажирам за тишину, сквозной проход между вагонами и USB-зарядки для гаджетов, - сказал сегодня, 5 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин на презентации поезда "Москва-2020" в электродепо "Митино". - А когда на город обрушилась пандемия, то штатные обеззараживатели воздуха в климатических системах поездов стали важнейшим барьером для сдерживания распространения инфекции.

Но и это не предел совершенства. Год назад мы провели анализ отзывов пассажиров на поезда "Москва" и по итогам дали российским производителям задание сделать поезд еще лучше. Результат нашей работы – перед вами. В поезде "Москва-2020" пассажиры будут чувствовать себя еще комфортнее, например, можно будет зарядить гаджет, не вставая с кресла".

По его словам, сегодня Москва является мировым лидером по темпам обновления подвижного состава. А парк вагонов московского метро – один из самых молодых в мире (средний возраст вагонов – 15 лет. Для сравнения: в Лондоне – 19 лет, в Нью-Йорке – 23 года. - Прим.).

Начиная с 2010 года в столице закупили более 3 000 новых вагонов метро. Доля современных поездов выросла с 12% до 60%.

В ближайшие годы Московский метрополитен закупит еще 170 поездов (1 360 вагонов) нового поколения "Москва-2020". Благодаря этому к 2023 году средний возраст вагонов снизится с 15 до 10 лет. А доля современных поездов превысит 80%.

ТТХ НОВОГО ПОЕЗДА

- рекордно широкие двери - 160 сантиметров вместо 140 сантиметров;

- увеличенная площадь остекления дверей: снаружи - 100%, а если смотреть из салона – 82% (в прежней модели поезда - 47%);

- более широкий межвагонный переход - 160 сантиметров вместо 102 сантиметров;

- впервые - в салоне сидячие места возле дверей отделены от стоячих стеклянными экранами;

- информация для пассажиров в салоне сразу в нескольких местах - на увеличенных ЖК-дисплеях со схемой линии над дверьми, на новых дисплеях в консолях под потолком, ЖК-мониторах на стенах, на увеличенных тач-экранах для построения маршрутов;

- онлайн-карты метро в салоне, кроме русского, поддерживают 8 языков - английский, французский, немецкий, испанский, китайский, казахский, таджикский и узбекский;

- впервые - боковые маршрутные табло снаружи поезда. На них будет написано название конечной станции следования состава;

- в 5 раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов – 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав – розетки находятся в каждом сиденье;

- впервые - светодиодная подсветка салона (под сиденьями и над окнами) – в цвет линии, по которой следует поезд;

- уровень шума – на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями поездов;

- обновленная система видеонаблюдения – по 8 камер на вагон, а также канал для связи с Единым диспетчерским центром (ЕДЦ). Туда сразу передается видео- и аудиоинформация для оперативного выезда на место ЧП сотрудников метро в любой нестандартной ситуации.

ГДЕ ПРОКАТИМСЯ

Первыми на поезде "Москва-2020" уже в ближайшие дни начнут ездить пассажиры Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.