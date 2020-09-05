Свадьбы, обед в ресторане "Волга-Волга", прогулки на набережной: как в Москве открыли Северный речной вокзал

Все это находилось в плачевном состоянии, мы практически чуть не потеряли этот замечательный памятник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экскурсионно-прогулочные маршруты, вокзал-дворец, музей, зеленый парк, ресторан "Волга-Волга" - в столице возродили здание Северного речного вокзала и создали новое место для отдыха. Гулять здесь можно с 5 сентября.

- Все это находилось в плачевном состоянии, мы практически чуть не потеряли этот замечательный памятник, - сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин. - Три года работы: взысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления. Надо сказать, что теперь эта жемчужина города возвращена москвичам.

К Северному речному вокзалу, памятнику архитектуры 30-х годов XX века, теперь ведет благоустроенный красивый парк Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парк с фонтанами

К Северному речному вокзалу, памятнику архитектуры 30-х годов XX века, теперь ведет благоустроенный красивый парк с лавочками в виде гальки и столиками для чтения. Здесь удобно кататься на роликах или велосипеде. Напротив вокзала появился главный развлекательный аттракцион набережной - почти 400-метровый фонтан с подсветкой. Дети и взрослые смогут пускать там бумажные кораблики. Удивляют красивые цветочные ковры в виде звезд. Рядом со зданием вокзала можно увидеть памятник-бюст академика Крылова, скульптуру "Водный путь" - девушку, которая ступает навстречу посетителям парка и над головой держит модель парусника. Для проведения культурных мероприятий создан амфитеатр на 100 человек.

Отдыхать и гулять москвичи смогут в парке круглый год. Здесь обустроили 11 детских и спортивных площадок, на которых можно поиграть в стритбол, настольные игры, пинг-понг, волейбол и другие подвижные игры. Зимой будет работать каток.

Отдыхать и гулять москвичи смогут в парке круглый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезды и ресторан

Перед входом в здание Северного речного вокзала все достают из карманов телефоны, чтобы сделать красивые фотографии.

- Какая красивая звезда, здание прямо как белоснежный корабль, - восхищается москвичка.

Восторг вызывают 24 полихромные керамические медальоны на колоннах центрального входа – фарфоровые блюда с изображениями Кремля, паровозом, метро "Киевская" и дирижаблем. Интерьеры восстановлены полностью - можно увидеть гранитные лестницы, живопись на потолке и стенах. Башенным часам вернули их исторический облик, отреставрировали знаменитые панно с изображениями девяти шлюзов Канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик. В ходе реставрации восстановили звезду, которая на протяжении 80 лет венчала шпиль здания.

В столице возродили здание Северного речного вокзала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи оценили восстановленные фонтаны "Север" и "Юг" - в первом на пьедестале белые медведи, а во втором дельфины на мраморном пьедестале напоминают о Крыме и Черном море.

- Слева легендарный ресторан "Волга-Волга", а справа музей - он работает бесплатно, - говорит сотрудница вокзала возле стойки информации.

В ресторане сохранен дизайн - зеленые стены, живопись, фонарики и пальмы в горшках.

- Можете попробовать раков волжских, макароны с тушенкой по-флотски, салат "Столичный" с лососем, котлеты по-киевски, - говорит администратор ресторана.

В музее можно окунуться в историю Северного речного вокзала. Узнать, что в 30-е годы вокзал называли Химкинским, что отсюда отправлялись в путь не только корабли, но и самолеты-амфибии, отсюда начинались полярные экспедиции, спасательные операции в Арктике, перевозки грузов на север страны. На улице можно даже увидеть один из образцов - самолет-амфибию.

В ресторане сохранен дизайн - зеленые стены, живопись, фонарики и пальмы в горшках Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А когда можно отправиться с вокзала в путешествие? - спрашиваю.

- Есть несколько судоходных компаний, которые отправляли и отправляют с этих причалов теплоходы, - сказали в пресс-службе Северного речного вокзала. - Мы сможем принимать или отправлять до четырех судов одновременно, и до 24 судов в сутки. Как и в лучшие годы, пропускная способность вокзала составит свыше 1,5 млн пассажиров за сезон.

Кассы по продаже билетов на экскурсионно-прогулочные маршруты появятся на набережной. Куда можно будет поплыть? В Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострома, Самара, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь, Тутаев.

В музее можно окунуться в историю Северного речного вокзала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Можно смело говорить, что Москва возвращает себе звание "порта пяти морей".

Но даже, если вы никуда не плывете (пока), можно погулять по набережной и полюбоваться Химкинским водохранилищем и движением теплоходов. А еще подняться на смотровую площадку вокзала - фактически на крышу здания. Оттуда открываются фантастические виды. И хочется делать фотографии - то с видом вокзала, то фигурных фонарей, то с видом на Химкинское водохранилище. Можно близко рассмотреть четыре якоря башни и скульптурной композиции шпиля, а также скульптуры "Южанка", "Красноармеец", "Северянин" и "Краснофлотец" на третьем ярусе башни.

Проголодались? Можно перекусить в кафе "Дружба", в меню которого хлеб, выпечка, колбаски и фирменные десерты. А может в ресторан "Kurnik" за блинными пирогами или в кафе "Юг" с блюдами кавказской кухни.

К причалам спускается величественная парадная лестница и она сама по себе - готовая открытка. Локация понравится молодоженам. Как раз замечаем свадьбу.

- А мы решили с Аленой пожениться 5 сентября и так совпало, что День города, открытие Северного речного вокзала. Предложил супруге сделать фотосессию именно здесь, потому что я моряк, и раньше плавал отсюда. Сейчас работаю как раз в здании вокзала, последние годы видел, как его реставрируют - просто чудо, - говорит Михаил, сотрудник Северного речного вокзала.

Появилось новое место отдыха для москвичей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восстановили на вокзале и исторический зал ожидания. Сейчас там экспозиция, посвященная роли вокзала в освоении Арктики (смена экспозиций планируется раз в четыре месяца). В вокзале есть сувенирная лавка и книжный магазин.

- И это еще не все. К следующему летнему сезону в южной части набережной откроем зону отдыха с тремя бассейнами с подогревом. Будут шезлонги и зонтики для защиты от солнца, душевые кабины, раздевалки, - рассказали в пресс-службе Северного речного вокзала. - В следующем сезоне в северной части парка будет открыт небольшой летний кинотеатр.

Локация понравится молодоженам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интересно знать

- Здание вокзала можно увидеть во многих популярных кинофильмах – "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам",

- благодаря открытию Канала имени Москвы в 1930-х годах речные суда, отправляясь от Северного речного вокзала, могли дойти до пяти морей: Азовского, Черного, Каспийского, Балтийского и Белого,

- башню вокзала завершает 27-метровый металлический шпиль с подвижным механизмом.