85 лет московскому метрополитену

Комфорт, вместимость, кондиционеры, информационная прозрачность и USB-зарядки. Автор фото: Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

Красная площадь, Большой театр, сталинские высотки, «Зарядье» и, разумеется, самое красивое метро мира - это все Москва. Столичная подземка сегодня, без преувеличения, место силы столицы и точка притяжения миллионов туристов. А кроме того, это главная транспортная магистраль Москвы, которая успешно поддерживает бешеный ритм современного мегаполиса. Поэтому, отметив День рождения нашего любимого города мы решили рассказать вам подробнее о ключевом элементе метро - поездах, которые ежедневно перевозят миллионы пассажиров.

ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ

В этом году в Московском метрополитене поедет новый состав - «Москва-2020». Это принципиально новые поезда - лучшее, что только можно сейчас предложить пассажирам столичного транспорта.

Уже подведены итоги конкурса на поставку Московскому метрополитену 1360 новых вагонов. Их производством и поставкой с 2020 по 2023 год включительно будет заниматься «Метровагонмаш» (входит в Трансмашхолдинг). Причем техническое задание на создание этих поездов помогали составлять сами москвичи.

Первыми новинку испытают пассажиры Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линий.

В столичной подземке даже тигры водятся - честно-честно, мы сами видели! Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»

Везет же людям

В столичной подземке сейчас работает около 200 поездов «Москва». А парки трех линий - Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской - состоят только из инновационных составов. По подсчетам специалистов, новый транспорт перевозит каждого четвертого пассажира метро.

Первые вагоны этой модели запустили в столице весной 2017 года. Главные фишки - сквозной проход по всему поезду, широкие дверные проемы, много места в салоне, USB-порты для зарядки гаджетов, тач-панели для построения маршрутов, удобные теплые поручни.

В прошлом году в метро появились поезда «Москва» новой модификации («Москва-2019») с системой электродинамического торможения до полной остановки. Благодаря этому состав плавнее снижает скорость. В салоне над дверями появились увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. На них проще увидеть названия станций.

Новые поручни в форме шестиугольника укрепили на потолке вагона, рядом с дверями. Так они не занимают много места и всегда под рукой у тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу.

В поезде нового поколения «Москва-2020» комфорта и удобств станет еще больше (см. «Конкретно»).

Конкретно

• До 1490 пассажиров одновременно сможет перевозить «Москва-2020».

• Увеличенные дверные проемы. Ширина вырастет с 1,4 до 1,6 метра. При этом площадь видимого остекления дверей внутри вагона станет рекордной для Московского метрополитена - 82 процента.

• Расширенный сквозной проход между вагонами. Вместо чуть более 1 метра в самом узком месте - до 1,6 метра по всей высоте.

• Более 360 USB-зарядок. Это в пять раз больше по сравнению с поездами «Москва» последних лет.

• Под потолком - консольные LCD-мониторы для трансляции полезной пассажирам информации. Такие гаджеты используют впервые.

• В каждом вагоне - две мощные климатические системы с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Такие же лампы используют в поликлиниках и больницах.

• Широкие внешние информационные табло на бортах. Такими экранами поезда мосметро оснастят впервые. Теперь пассажиры на платформе будут знать, куда следует состав.

• Поездка в новых вагонах станет еще тише и плавнее, чем в прежней «Москве».

• Маска кабины округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. Такой дизайн выбрали сами горожане на голосовании в прошлом году.

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