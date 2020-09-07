«Инженером стать хочу – пусть меня научат»: в городе Березники создадут лицей «Уникум»

Крепкое рукопожатие власти и бизнеса.

В городе Березники Пермского края состоялась торжественная церемония закладки первого камня в фундамент лицея «Уникум». В церемонии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Школа с дополнительным образованием - детский технопарк лицей «Уникум» – совместный проект администрации Пермского края, «ЕвроХима» и благотворительного Фонда Андрея Мельниченко. На развитие проекта будет потрачено 700 млн. рублей. Окончание строительства школы запланировано на 2022 год.

Новая школа создаётся в рамках проекта по строительству жилого микрорайона «ЕвроХим». Площадь будущего образовательного центра – 8 000 квадратных метров, на которых расположатся общеобразовательная школа на 620 мест и детский технопарк «Кванториум». Основными направлениями технопарка станут IT-технологии, робототехника, биотехнологии, нанотехнологии и космонавтика.

Школа будет отвечать всем требованиям российских стандартов по созданию и функционированию общеобразовательных учреждений и детских технопарков «Кванториум», учебные аудитории и лаборатории будут оснащены самым современным оборудованием мирового уровня, к работе в образовательном центре будут привлечены лучшие педагоги края.

На протяжении всего учебного года в лицее будут проходить обучение не менее 300 детей, кроме того, около 4000 школьников смогут принять участие в олимпиадах и других мероприятиях, проводимых детским технопарком «Кванториум».

Напомним, что аналогичные проекты создаются и в других в российских регионах совместными усилиями «ЕвроХима», Фонда Андрея Мельниченко и региональных властей. В Невинномысске при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова уже создан и скоро начнет работу детский технопарк «Кванториум» стоимостью 118 млн рублей, в Кингисеппе при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко строятся «Кванториум» и образовательный центр для одарённых детей Фонда Андрея Мельниченко стоимостью 101 млн рублей, а в Новомосковске при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина создадут уникальный образовательный центр «Созвездие» с лицеем, кампусом для круглогодичного проживания 200 детей и спортивным центром, стоимость этого проекта – 1 миллиард рублей.

Миссия Благотворительного фонда Андрея Мельниченко состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. Проще говоря, бизнесмен создает новое поколение инженеров. В 2017-2019 годах в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла. Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.