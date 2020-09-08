Станцию метро «Каширская» в Москве закрывают до января 2021 года

Пассажиры на станции метро "Каширская". Фото: Николай Галкин/ТАСС

Станцию метро «Каширская» закрывают с 12 сентября на реконструкцию. Как объяснили в столичном метро, такие работы нужно выполнить к запуску Большой кольцевой линии (БКЛ). В итоге, на «Каширской» будет кросс-платформенная пересадка с Замоскворецкой линии на БКЛ.

- Для этого нужно закрыть платформу в сторону станции «Кантемировская». На «Каширской» не будут останавливаться поезда из центра в период с 12 сентября 2020 года по 25 января 2021 года, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Как будут ходить поезда?

- чтобы доехать до «Каширской» из центра, нужно проехать мимо нее до «Кантемировской» и пересесть на поезд в обратную сторону.

- чтобы поехать с Каширской на юг, нужно проехать до «Коломенской» и пересесть на поезд в обратную сторону.

- будут закрыты выходы №1-2. Пользуйтесь выходами №3−4 и подземными переходами через Каширское шоссе.

Напомним, проект Большой кольцевой линии – 70 км. Проходка тоннелей уже завершена на 88%, кольцо готово уже на 60%. Главная цель БКЛ - соединить существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии. Новое кольцо позволит разгрузить имеющиеся станции метро и экономить время в пути.

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