В Москве планируют сократить сроки отключений горячей воды

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Без горячей воды москвичам приходится жить в своих квартирах каждое лето. Все ради подготовки к новому отопительному сезону. Но со временем даты плановых отключений могут сократиться. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В обозримом будущем нельзя отменить отключения горячей воды в домах, - сказал Бирюков. - Во время ремонта в этом году мы устранили 13,5 тысяч точек возможных порывов на теплосетях. По-другому с ними не справиться. Сегодня применяем новые технологии, которые позволяют нам отключать воду на 10 дней. А ведь еще лет десять назад этот срок был 21 день».

По его словам, чем меньше износ коммуникаций, тем меньше жителям сидеть летом без тёплого душа. Каждый год в столице износ сетей снижается на два-три процента. За счёт этого коммунальщики планируют постепенно сокращать отключку горячей воды. «Но о полной отмене пока говорить рано», - отметил Петр Бирюков.

Напомним, москвичам приходится терпеть временные неудобства из-за подготовки коммуникаций к зиме. Для этого проверяют всю систему централизованного теплоснабжения - тепловые станции, магистральные и разводящие теплосети, центральные и индивидуальные тепловые пункты.

Сейчас из-за пандемии коммунальным службам пришлось меньше чем за два месяца завершить традиционную профилактику труб. Раньше на это отводилось чуть более трёх месяцев - с начала мая по 20 числа августа.