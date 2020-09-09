«С собаками вход разрешен»: в каких кафе Москвы рады посетителям с животными

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько вывесок с перечеркнутыми изображениями собак на дверях московских кафе и ресторанов, никто никогда не считал. Но по неофициальной статистике, которую на тематических форумах ведут московские собаководы — таких большинство. В социальных сетях любители совместного досуга с четвероногими питомцами делятся адресами dog-friendly ( в переводе с английского - дружелюбными к собакам) заведений. Пользоваться их подсказками мы не стали и решили сами все проверить. Итак, вместе с пятимесячным пуделем Оскаром идем по ресторанам и кафе в центре Москвы. План прост: найти столик для себя и собаки и хорошенько перекусить вдвоем.

УКАЗАЛИ НА ДВЕРЬ

На двери рыбного ресторанчика «Assunta Madre» на Улице Поварской никаких запретов на вход с собакой. Из вывесок только формальное напоминание про пандемию «Вход только в масках». Но кто же будут ужинать с повязкой на лице? Это даже у Пятачка из мультика про Винни Пуха не получилось. Маску я все-таки натянула и, пропустив вперед пса, уверенно зашла внутрь.

- Стойте! С собаками нельзя! - рванула ко мне администратор.

- А если я его на руки возьму?

- Нет. Строго запрещено.

Поцеловав дверь, мы пошли дальше. В соседнем заведении с заманчивым названием «Есть хинкали, пить вино» администратор оказался сговорчивее.

- С собаками у нас нельзя. Но сегодня пустой зал. Так что можете сесть за столик у двери, - предложил парень в строгом костюме.

Нам с Оскаром такое предложение показалось дискриминацией, и вот мы уже прорываемся в ресторанчик на Большой Никитской «Вино в большом городе». То ли из-за размеров собаки, то ли из-за занятости (в этом кафе в пятницу было много посетителей) Оскара никто не заметил. Мы спокойненько зашли в зал и сами нашли свободный столик. Но едва я собралась усадить Оскара на стул, раздался истошный крик.

- Уходите! Не всем приятно есть вместе с вашей собакой!

Официант был суров и буквально выставил нас с пуделем за дверь.

ПРИХОДИТЕ ХОТЬ С ЕНОТОМ

Мы решили попытать счастья в пабе. На этот раз заходить без разрешения не стали.

- Извините, с собакой можно?

- Да, конечно, проходите за любой столик, - удивила меня администратор.

Девушка в униформе официанта тут же озвучила правила.

- Собаке можно все. Только на стол его не сажайте!

- А на стул можно? - решила я уточнить.

- Это пожалуйста!

Оскару сидеть на стуле не очень понравилось. Уже через пять минут пес принялся бегать по пабу и знакомиться с посетителями. Среди гостей он оказался единственным псом. Чему был рад: все внимание ему. Посетители, что удивило, все оказались любителями песиков, и пока я делала заказ, Оскар не скучал.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еды для собак в меню не оказалось. Я выбрала стейк из говядины (795 рублей и это без гарнира) и попросила разделить его на две порции: себе и Оскару. Мясо принесли на двух тарелках. Мне на стеклянной, а собаке на одноразовой. Порцию Оскара официанты порезали на мелкие кусочки. «Вот это собачий сервис»: подумала я и только хотела попросить воды для собаки, как ее уже принесли.

- Это вашему питомцу, - расплылся в улыбке мужчина в футболке с надписью «Босс всегда прав». Он и правда оказался начальником — хозяином этого дружелюбного к псам заведения. Уже 10 лет каждый день в паб приходят посетители с собаками. Впускают всех: от крошечных йорков до огромных алабаев.

- К нам частенько женщина с догом заглядывает. Он такой огромный, что когда сидит на полу, на голову выше стола. Но самый необычный клиент ходит одновременно с 8 собаками. Породу я не знаю, но они из карманных псов. На одном поводке он держит всю эту компанию. Напоить их водой — это целое испытание, - рассказал Валерий Цатурян, генеральный директор паба «Джон Донн».

- А почему с собаками разрешается заходить. Наверное у вас есть пес?

- Нет, собаки у меня нет. Но мы же паб. Изначально в Англии эти заведения были придуманы для мужчин и их питомцев. Так что это исторически так сложилось. Хотите отдохнуть с собакой — выбираете именно пабы. К нам можно с любыми животными. У нас есть посетитель с енотом. Для меня люди с питомцами - самые лучшие гости. Они добрее и дружелюбнее, - рассказал Валерий.

Валерий посоветовал приходить в пабы с питомцами в дневное время. По вечерам тут бывает слишком много посетителей и не все знают меру в напитках.

Пока Оскар уплетал свой стейк, он ему, кстати, понравился, в паб заглянула пара молодых людей с лабрадорами. Они выбрали место на летней веранде и заказали огромную порцию куриных крылышек. Сразу видно - на четверых. Мы разговорись, и оказалось, что Ольга и Дмитрий познакомились, гуляя с собаками на Цветном бульваре. Сначала говорили только про псов, а потом...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Он пригласил меня на свидание прошлым летом. Уже больше года жить друг без друга не можем. В кафе часто ходим с собаками, - рассказала Ольга.

Вот такая четвероногая московская романтика.

Мнение ветеринара

Что для человека хорошо, для питомца - стресс

А что по поводу такого собачьего досуга думают ветеринары?

- Что хозяину хорошо, часто для собаки — стресс. Надо понимать, что собаки не созданы для долго сидения на стуле в кафе. Такие походы не заменят прогулку на улице, это, скорее всего, станет пыткой для собаки, которой хочется бегать и играть. Кроме того, это травмоопасно для пса. Другие посетители могут наступить на животное случайно или под действием алкогольных напитков, - прокомментировал ветеринар Константин Верижников. - Отдельно скажу про ресторанное меню. Жареная, соленая, жирная еда кроме вреда ничего не даст вашей собаке. Животные должны есть только сырое, отварное или приготовленное на пару мясо.

ТОП-5 московских кафе, которые всегда рады посетителям с собаками

Рейтинг нам помог составить кинолог Алексей Уваров, который уже 10 лет не расстается со своей немецкой овчаркой.

Table

АДРЕС: ул. Лесная, 45

ЧАСЫ РАБОТЫ: 10:00–22:00

Это необычное кафе славится круглосуточными завтраками. Они тут на любой вкус: от каш до драников. Хозяйка заведения — большая любительница собак. Поэтому четвероногим тут очень рады. У каждого столика есть крючок для поводка. А воду питомцу заказывать не придется: ее принесут бесплатно.

Smørrebrød

АДРЕС: Цветной б-р, 20/1

ЧАСЫ РАБОТЫ: 12:00–23:00

В этой скандинавской закусочной есть миска с водой и желание видеть всех воспитанных собак любого размера. Иногда в зале псов встречает джек-рассел-терьер. Это пес шеф-повара, которого он часто берет с собой на работу.

Les

АДРЕС: ул. Покровка, 9

ЧАСЫ РАБОТЫ: 08:00–23:00

Во все кофейни сети пускают с собаками любого размера. Но в выходные именно в кафе на Покровке угощают собачьими лакомствами. Бесплатно!

«Телебистро»

АДРЕС: Никитский пер., 7

ЧАСЫ РАБОТЫ: 09:00–23:00

Несмотря на крохотный размер, это кафе в сквере у Центрального телеграфа дружелюбное к псам. Для питомцев готовы приготовить блюда из всех видов мяса и рыбы. Попить воды предложат бесплатно.

«Эклерная Клер»

АДРЕС: ул. Спартаковская, 16, стр. 1

ЧАСЫ РАБОТЫ: 10:00–23:00

Для собаководов-сладкоежек отлично подойдет это уютное кафе. В меню в основном сладости, но для ваших питомцев тут предложат свежий творог и сметану. В заведение впускают собак всех пород.

ЧТО ЕЩЕ

Фастфуд — собакам друг?

Популярные сети фастфудных кафе ничего не имеют против собак. С четвероногим другом можно зайти в Макдональдс, Бургер Кинг и KFC. Кроме того, вам и вашему питомцу будут рады почти во всех придорожных кафе.