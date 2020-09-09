В Красногорске во время ночных съемок вспыхнули декорации «Главкино»

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Фото: кадр видео

Пока весь город спал, киношники снимали сцену со страшным пожаром, но сами чуть не погибли. Все произошло в пятом часу утра среды, 9 сентября, на площадке «Главкино», что на Новорижском шоссе. Огонь развели сами участники съемок. По сюжету в кадре все должно было быть охвачено пламенем. Но что-то пошло не так.

- Огонь перекинулся на декорации, установленные под открытым небом. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

На тушение ушло около двух часов. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на полностью выгоревшей съемочной площадке работают эксперты, которым предстоит установить причины пожара. Актеров, режиссеров и другим членов съемочной группы уже опросили. По их словам, в тот день организовать пожар для съемок им помогали пиротехники. Тот момент, когда огонь перекинулся на декорации сняли на видео операторы съемочной группы. Эти записи уже передали в полицию.