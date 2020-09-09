В Москве в метро ребенку зажевало руку эскалатором

Руку ребенка удалось освободить Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Это случилось несколько дней назад на станции метро "Савёловская" Серпуховско-Тимирязевской линии московской подземки. 9-летняя Алёна (имя изменено) с мамой двигались на эскалаторе в сторону выхода из метро. Девочка держала в руках металлическую монетку и перебирала её пальцами. В какой-то момент мелкий предмет выскользнул у неё из рук и упал на ступеньку эскалатора. Алёна машинально бросилась за монеткой, чтобы поскорее её поднять. Девочка так быстро среагировала, что мама даже не успела ничего сделать, чтобы предотвратить несчастье. Левая рука дочери попала под движущееся полотно эскалатора.

— Руку ребенка удалось освободить, в результате происшествия у несовершеннолетней была диагностирована рваная рана второго пальца левой кисти, — сообщил источник kp.ru

Сама девочка и её мама 30-летняя Елена (имя изменено) сильно испугались, но, к счастью, рука Алёны осталась цела.

— Я вчера забрала дочку из больницы, спасибо врачам, всё аккуратно сделали, она даже не плакала. Сказали, что через 2 дня швы уже можно снимать, кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем, — сказала Елена.

После этого случая она пообещала ещё внимательнее следить за дочерью.