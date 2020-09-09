В Москве нашли тело замминистра МВД, который защищал Солженицына от высылки

Анатолий Куликов и Игорь Осипов (справа). Фото: petrovka-38.com

Тело Игоря Сергеевича Осипова обнаружила его внучка в его квартире на улице 1812 года в Западном округе столицы. Заместителю министра МВД СССР и бывшему разведчику было 96 лет. Буквально несколько дней Игорь Осипов не дожил до своего дня рождения.

— Была зафиксирована смерть от естественных причин. Более точное заключение сделают после судебно-медицинской экспертизы, — сообщил источник kp.ru.

Игорь Осипов был участником Великой Отечественной войны, первые годы войны он провёл в пешей разведке. Игорю Сергеевичу удалось выжить, он быстро обучался и осваивал карьерную лестницу, закончил курсы младших политруков и вскоре уже стал комиссаром артбатареи, помощником начальника политотдела дивизии по работе среди комсомольцев. В итоге он дослужился до генерал-майора внутренней службы, получил пять боевых наград: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За боевые заслуги», а также много государственных наград за службу в органах внутренних дел. Он успел поработать с несколькими министрами МВД и внёс немалый вклад в реформирование союзного министерства.

На протяжении многих лет он занимал должность помощника министра внутренних дел СССР Николая Щелокова. Будучи в должности замминистра он помог подготовить записку в Политбюро в поддержку писателя Александра Солженицына. Щелоков и Осипов вопреки мнению Политбюро и Юрия Андропова выступили в защиту публициста от осуждения и высылки и даже просили о разрешении публикации романа Солженицына «Раковый корпус». Записку Щелоков передал Брежневу, когда решался вопрос о судьбе писателя. Но эти идеи так и не нашли поддержки у руководства государства.