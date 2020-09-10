В жилых домах Москвы началась внеплановая проверка газовых сетей

Горожанам заранее сообщат время обхода квартир. Фото: пресс-служба АО «МОСГАЗ»

В столице объявили внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- Специалисты тщательно осмотрят не только общедомовые сети, но и газовые приборы непосредственно в квартирах, - отметил Бирюков. - С жильцами проведут инструктаж и выдадут памятки по безопасной эксплуатации газа в быту.

По его словам, если газовая плита или водонагреватель окажутся неисправными, их отремонтируют. В крайнем случае при угрозе безопасности газовую технику отключат и составят акт.

Внеплановые обходы квартир проводят в дополнение к плановому ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования.

Фото: пресс-служба АО «МОСГАЗ»

Жильцам заранее сообщат о датах и времени проверки. Объявления об этом вывесят на информационных стендах рядом с подъездами.

"Просим москвичей отнестись с пониманием к проведению внеплановой проверки газового оборудования и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства в квартиру", - сказал Петр Бирюков.

При этом жителям напоминают, что специалисты столичного газового хозяйства не оказывают платных услуг во время проверки. Этим обычно занимаются лжегазовики (как себя обезопасить от обмана - см. ниже).

ВНИМАНИЕ!

Не попадись на удочку мошенников

Сотрудники Мосгаза сообщают о своем плановом и внеплановом визите заранее несколькими способами:

- через объявления на дверях подъездов домов;

- в уведомлениях в почтовых ящиках жильцов;

- с помощью графика технического обслуживания газовых сетей в доме на официальном сайте Мосгаза в разделе "Населению".

Если сомневаетесь, тогда можно уточнить информацию о проверке в вашем доме в своей управляющей компании или в "Мосгазе" с мобильника по номерам 104 или 112 (добавочный 04), а также с домашнего телефона на "горячей линии" - (495) 660-20-02.