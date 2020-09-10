В Москве задержали киллера, который застрелил «короля торговых палаток»

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя два с лишним года после громкого убийства на юге Москвы следователям удалось выйти на след киллера. Напомним, в феврале 2018-го на Чертановской улице был застрелен 42-летний азербайджанский бизнесмен Анар Алиев. Утром мужчина вышел из дома и сел в припаркованный во двора «Лексус». Здесь к нему вплотную подошел неизвестный и выстрелил из пистолета несколько раз - в грудь и голову. После этого киллера сбежал, Алиева несколько часов пытались спасти врачи, но он скончался в реанимации.

- Анара Алиева на юге неофициально называли «королем торговых палаток», он владел десятками таких небольших точек в разных районах, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Разумеется, одной из основных версий сразу стала версия, что убийство совершено из-за бизнеса.

По словам нашего собеседника, в то время в Москве было совершено сразу несколько покушений на предпринимателей азербайджанского происхождения.

- Предполагалось, что за этими нападениями стоят этнические азербайджанские группировки, которые пытаются сохранить свое влияние над успешными в бизнесе земляками.

Напомним, на юге Москвы, в Западном Бирюлево, несколько лет существовала крупная овощная база, центр оптовой торговли фруктов и овощей, которые фурами гнали сюда из южных регионов страны и Закавказья. Осенью 2013-го здесь вспыхнули беспорядки - после того, как работавший на базе этнический азербайджанец зарезал местного парня. Мигрант сбежал, а в Бирюлево собрался народный сход из нескольких сотен человек, которые требовали найти убийцу и закрыть овощную базу. В какой-то момент толпа пошла крушить базу, подавлять беспорядки пришлось с помощью ОМОНа. В итоге база была официально закрыта.

- Подавляющее большинство торговцев и владельцев торговых точек на овощебазе были уроженцами Азербайджана, поэтому вокруг нее в течение долгих лет сформировались этнические группировки, которые «крышевали» бизнесменов-земляков, получая с них дань. Когда базы не стало, криминал начал искать другие источники дохода и попытался прижать других азербайджанских бизнесменов, которые работали в округе. Среди них оказался и Анар Алиев.

В следствии полагают, что несколько предпринимателей отказались платить местным бандитам и те в качестве акции устрашения организовали несколько покушений.

К слову, киллер, убивший Алиева, засветился на камерах видеонаблюдения, установленных на жилых домах. Тогда же, зимой 2018-го, была опубликована ориентировка: высокий мужчина, худощавого телосложения, предположительно кавказской внешности. Как стало известно, киллера задержали несколько дней назад. Он оказался гражданином Грузии. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».