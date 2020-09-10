На выставке в Москве покажут креативные инновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 11 по 13 сентября в столице на площадке "Сделано в Москве" в рамках Международного фестиваля «Российская креативная неделя – 2020» пройдёт выставка «Креативные инновации Москвы». Экспозицию в Парке культуры и отдыха имени Горького предоставит столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.Среди участников - производители одежды из инновационного трикотажа, колец с функцией оплаты и создатели музыкальных инструментов, позволяющих извлекать звуки из фруктов.

Конкурсная комиссия отобрала 16 столичных компаний с проектами в сфере веб-дизайна, fashion, ювелирного дизайна, компьютерной графики, компьютерных игр, архитектуры, видеопроизводства, музыкальной индустрии, анимации, медиа, исполнительских искусств, аудиовизуального искусства, VR- и AR-технологий, 3D-графики и других отраслей.

«В креативных индустриях столицы зарегистрированы около 100 тысяч компаний, в которых заняты более 320 тысяч москвичей, - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - Сегодня на этот сектор экономики приходится 11 процентов валового регионального продукта. Но этот сегмент обладает значительным потенциалом роста, в том числе с помощью внедрения высокотехнологичных решений и запуска инновационных продуктов в творческих отраслях. Выставка “Креативные инновации Москвы” позволит популяризировать это направление и оказать поддержку тем компаниям, которые уже в нем работают».

Шатер «Сделано в Москве» в парке Горького сможет вместить более 200 посетителей фестиваля. Кроме выставки, здесь планируется дискуссионно-образовательная программа с дискуссиями, презентациями и паблик-токами.

Всего за три дня на Международном фестивале «Российская креативная неделя» пройдут 300 мероприятий с участием порядка 250 тысяч гостей и 500 спикеров.