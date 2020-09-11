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Влюбленная парочка в Москве прокатилась на крыше каршерингового авто ради эффектного видео

Прямо во время съёмок парень упал на дорогу
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Влюблённая парочка устроила экстремальные покатушки ради эффектного видео

Влюблённая парочка устроила экстремальные покатушки ради эффектного видео

Фото: Кадр видео

Ролик с экстремальным трюком на днях появился в популярной социальной сети Тик Ток. Его выставили сами авторы – влюблённая парочка из столицы. Ребята и раньше снимали видео, где они поют, танцуют и дурачатся, но видимо, все это им надоело и они решили поиграть в каскадеров.

На видео парочка едет в каршеринговом автомобиле. На дворе осень: оба в теплых ветровках. Но им, видимо, уж очень хотелось сесть в кабриолет. Сначала парень с девушкой высовываются в открытые окна. Обоим весело: они смеются и корчат рожицы. В какой-то момент молодому человеку приходит в голову «гениальная» идея и он залезает на крышу машины. Несколько секунд он лежит, вцепившись руками в дверные проемы. А потом, была не была, встаёт ногами прямо на крышу. Его подружка не перестаёт смеяться, но предостерегает парня, мол упадешь. Еще секунда и он летит с крыши вниз на дорогу. Судя по всему, отделался он легкими травмами. Во всяком случае в криминальные сводки эти каршеринговые покатушки не попали.

Но роликом уже заинтересовалась полиция, правда, пока установить личности героев не удалось. А вот водителя, который был за рулем арендного автомобиля, ищут каршеринговые компании. Такими действиями его пассажиры нарушили все мыслимые и немыслимые правила. А вот отвечать придется водителю. Ему грозит крупный штраф.

ЧППроисшествия: ЧП

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