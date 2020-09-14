Дело экс-полицейского, расстрелявшего двоих коллег в Москве, рассмотрит суд присяжных

В понедельник, 14 сентября, в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по громкому делу о расстреле двух полицейских. На скамье подсудимых - их коллега, сотрудник патрульно-постовой службы, прапорщик Алексей Смирнов. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В понедельник, 14 сентября, в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по громкому делу о расстреле двух полицейских. На скамье подсудимых - их коллега, сотрудник патрульно-постовой службы, прапорщик Алексей Смирнов. Это он, по версии следствия, 18 февраля открыл стрельбу по двоим сотрудникам отдела собственной безопасности на метрополитене. Алексей Лимонов погиб, а Максим Веялко чудом выжил после тяжелого ранения.

Напомним, все произошло у станции метро Рязанский проспект. Полицейские в тот день следили за постовым после полученного сигнала о том, что мужчина якобы берет взятки у мигрантов. На живца его не ловили, ждали, когда попадется сам. В какой-то момент сотрудник ППС действительно остановил мужчину азиаткой внешности. Позже тот даст показания о том, что дал полицейскому взятку в 2000 рублей. За оружие Смирнов взялся в тот момент, когда коллеги начали предъявлять ему обвинение. Все произошло внутри станции метро в полицейской комнате. Смирнов выпустил в коллег шесть пуль и после случившего скрыться не пытался.

Все время следствия, то есть чуть больше полугода, он провел в СИЗО. Свою вину он так и не признал, а в показаниях лишь уверял, что коллеги его подставили. Версия о том, что взятку ему подбросили, появилась сразу после двойного убийства. И, судя по всему, именно на нее будут давить адвокаты Смирнова в суде.

На предварительное заседание по делу экс-полицейского привели конвойные с автоматами. Они не отходили от него ни на шаг. Сам же Смирнов в суде не промолвил ни слова. Его интересы представляли сразу три адвоката.

- Дело будет слушать суд присяжных, - сообщили «КП» в пресс-службе Мосгорсуда.

На этом настояли защитники Смирнова. Сразу после заседания они заверили, что в суде предоставят видеозапись, которая доказывает, что взятку Смирнову именно подбросили. Правда, сам факт убийства это вряд ли отменит.

Отбор присяжных-заседателей по делу состоится 12 октября. За убийство полицейского обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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