Собянин заявил, что в Москве не будут снова вводить карантин

По словам Михаила Мишустина, регионы готовы к лечению пациентов с коронавирусом. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Ситуация с коронавирусом в Москве управляемая и останется такой в ближайшие недели и месяцы, - об этом сообщил в понедельник на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер, мы в настоящее время не планируем, - доложил Собянин премьеру Михаилу Мишустину.

Но для этого, отметил градоначальник, нужно соблюдать действующие санитарные требования: масочный режим в метро и в магазинах, а также те требования, которые Роспотребнадзор предъявляет к общественному питанию, к предприятиям и организациям.

Собянин также рассказал, что число ПЦР-тестирований на коронавирус в Москве увеличено до 60 тысяч в сутки, а ИФА- исследований на антитела к Covid-19 - до почти 50 тысяч.

- Очень важна своевременная выявляемость заболевания ковидом . Не нужно скукоживать тестирования, наоборот, их надо максимально расширять, - заявил Собянин.

Процент выявляемости коронавируса в Москве сейчас составляет 1,5%, это ниже июльских значений. Тогда этот показатель составлял 1,6-1,7%. На 4% снизилось число пневмоний. Ниже сейчас, чем в предыдущие годы, и число случаев ОРВИ.

При этом, по словам Собянина, столичные власти готовы к любому негативному развитию ситуации. В Москве свободны 60% коек для пациентов с коронавирусом, лекарств хватает.

Что касается ситуации в целом по стране, то, по словам Михаила Мишустина, регионы готовы к лечению пациентов с коронавирусом. В больницах сейчас занято 80 процентов коек.

- Есть все необходимое: медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, сохраняется резерв коек, уже создана и вакцина для борьбы с инфекцией, - перечислил Мишустин.

При этом премьер также призвал россиян носить в общественных местах маски и держать социальную дистанцию.

Сейчас Россия остается на 40-м месте по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения. Средний прирост заболеваемости составляет полпроцента, и только в 15 регионах страны эта цифра чуть больше единицы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.