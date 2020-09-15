«Форт Боярд»: фото студентов, пытающихся преодолеть гигантскую лужу в Одинцово, стало мемом

Несколько дней во всех крупных юмористических пабликах гуляет этот кадр: группа молодых людей карабкается вдоль забора на фоне многоэтажек. Фото: Михаил Грачевский

Несколько дней во всех крупных юмористических пабликах гуляет этот кадр: группа молодых людей карабкается вдоль забора на фоне многоэтажек. Пользователи мигом стали добавлять к фотографии музыкальную тему из передачи «Форт Боярд», где участникам приходилось преодолевать подобные испытания. Глубины мему добавила подпись студентов, которые и сделали снимок:

«550 тысяч в год за обучение. Просто здравствуй, просто как дела».

Оказалось, что кадр сделан в Одинцовском районе, поселок ВНИИССОК. Местные величают район «Гусарка» по имени жилого комплекса «Гусарская баллада». Аккуратная кирпичная кладка его домов видна на фото. Но при чем здесь студенты и столь высокая цена за обучение? Корреспондент kp.ru отыскал парней, которые и выложили снимки. Неподалеку от места расположены общежития их вуза.

— Эта лужа весьма частое явление, с которым студенты и жители близлежащих домов сталкиваются неоднократно который год. Обойти ее попросту негде, ибо это единственная возможность добраться до остановки и именных автобусов до вуза. Здесь одна ливневка, но она явно не справляется с потоком воды. Поэтому студенты и жители ежегодно открывают клубы по подводному поло и скалолазанию. Я скинул фото изначально в группу моей общаги, как шутку. Не думал, что пост разойдется, — рассказал студент Михаил «Комсомольской правде».

Фотографии студентов быстро разошлись по социальным сетям Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Цена за обучение в год на специальности парней действительно 550 тысяч и даже больше, с учетом ежегодного повышения. Вот только универ к коммунальным проблемам отношения не имеет. Местные власти о проблеме знают.

— На территории ЖК «Гусарская Баллада» образование подтоплений связано с невыполнением технических условий застройщиком микрорайона. Вопрос о модернизации систем ливневой канализации будет рассмотрен в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" до 30 ноября 2020 года, — сообщили в Управлении благоустройства Администрации Одинцовского городского округа.