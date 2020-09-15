В Москве откроются 149 новых спорткомплексов

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства многофункционального ФОКа на северо-западе столицы. Фото: М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для желающих заниматься спортом в столице скоро откроются дополнительные площадки. За последнее десятилетие в разных районах города появились десятки новых спорткомплексов. Среди них и несколько уникальных сооружений, например, футбольный стадион "Спартак" или спортивный квартал "Парк Легенд" на ЗИЛе.

"Но прежде всего – мы строим обычные физкультурно-оздоровительные комплексы для молодых спортсменов, студентов и местных жителей во всех районах, - сказал сегодня, 15 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства многофункционального ФОКа на северо-западе столицы. - У каждого москвича должна быть возможность для занятий спортом рядом с домом".

По его словам, до 2023 года в Москве планируют построить 149 новых ФОКов с бассейнами, ледовыми катками и универсальными спортивными залами. Из них 85 спорткомплексов уже открылись. А ещё десятки зданий находятся в разных стадиях строительства.

ЧТО СТРОЯТ

Многофункциональный ФОК "Центр физической культуры и спорта СЗАО г. Москвы" на Тушинской улице рассчитан на любительские занятия физкультурой и спортом. Здесь можно проводить:

- групповые и индивидуальные тренировки по волейболу, бадминтону, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, аэробике, чирлидингу, оздоровительной гимнастике, плаванию;

- районные, городские и межрегиональные соревнования.

Кроме этого, по соседству полностью обновят исторический стадион "Красный Октябрь". На нем капитально отремонтируют трибуны, покрытие футбольного поля, мачты спортивного освещения, электронные табло, а также обустроят новую площадку для пляжного футбола.

В итоге у жителей Покровского-Стрешнево и других районов недалёко от Тушинской улицы появится полноценный спортивный кластер для круглогодичных занятий в залах и на открытом воздухе.

ТТХ

На 4 этажах ФОКа разместятся:

- взрослый плавательный бассейн 25 на 16 метров на 8 дорожек;

- детский бассейн 10 на 8 метров для обучения плаванию с обходной дорожкой, пониженной по трем сторонам;

- универсальный игровой зал 42 на 24 метра для тренировок по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, а также занятий по чирлидингу и гимнастике;

- тренажёрный зал 21,5 на 27 метров с кардио-зоной, зоной свободных весов и специализированными тренажерами для пловцов, включая биокинетические и Хюттеля-Мартенса;

- раздевалки, в том числе и для инвалидов, тренерские, медицинский блок;

- буфет на 36 мест и фито-бар на 12 мест;

- около входа - паркинг на 48 машиномест, в том числе 5 мест для инвалидов.

КОГДА ОТКРОЮТ

Строительство ФОКа на Тушинской улице планируют завершить в 2021 году. Одновременно в нем смогут заниматься 228 человек.