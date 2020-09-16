В Москве объяснили рост числа случаев коронавируса

Впервые с июня в столице коронавирусом заболели более 700 человек за сутки. После некоторого затишья заражённых вновь стало больше. Поневоле задумаешься, не грозят ли теперь нам очередные ограничения.

«Мы готовы к любым негативным сценариям, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Думаем, что ситуация будет управляемая в ближайшие недели и месяцы. Это очень важно».

Столичные власти объяснили, почему рост случаев заражения закономерен.

ТЕСТЫ НА ИНФЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ ЧАЩЕ

На свежую статистику по заболевшим сейчас повлияли сразу несколько причин. Прежде всего, цифры подросли из-за того, что в столице стали чаще и качественнее проводить тесты на ковид. За день лаборатории в Москве делают уже 40 - 60 тысяч исследований вместо прежних 5 тысяч. К тому же и тест-системы становятся все более точными. Все реже попадаются ложноотрицательные результаты.

Осенью многие жители решили провериться и активнее записываются на ПЦР-тест.

«По данным оперштаба, запись на тестирование в городских поликлиниках выросла почти в два раза по сравнению с началом августа», - рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.

При этом до 10 процентов мест остаётся свободными в течение недели. Не забываем также о тех, кто поступает на плановую госпитализацию в больницы. Их просто не принимают без ПЦР-исследования.

Среди сданных анализов количество случаев коронавируса выросло, но при этом их все же стало меньше в общем потоке тестов. Для сравнения, в первую неделю августа доля выявленных больных с ковидом от числа протестированных достигала 1,7%. А в первую неделю сентября - всего 1,5%.

В ТРАНСПОРТЕ ПРИБАВИЛОСЬ ПАССАЖИРОВ

«В Москве наблюдается небольшой рост выявленных случаев новой коронавирусной инфекцией, но он закономерен и прогнозируем. Столица вернулась к нормальной жизни – многие горожане перешли на очный режим работы, дети пошли в школы и детские сады, студенты – в вузы. Значительно вырос трафик в общественном транспорте. Это, конечно, приводит к увеличению количества социальных контактов, и как результат, возможному заражению», - добавила инфекционист.

Деловая жизнь тоже набирает обороты. На сезонные заработки в столицу потянулись работники из других регионов. А некоторые едут сюда со всей страны только на отдых. С середины июня в Москве уже побывало более 1,5 миллионов туристов из разных городов России.

Вся эта движуха особенно заметна в транспорте. За первую неделю сентября число уникальных пассажиров выросло на 6 миллионов по сравнению с первой неделей августа. Кстати, похожая ситуация сейчас сложилась и в других крупных городах мира с таким же населением, как в Москве.

СЕЗОН ЗАРАЗЫ

С первым похолоданием после лета приходят и привычные осенние инфекции вроде ОРВИ и гриппа. По наблюдениям медиков, заболевших ОРВИ в столице хотя и становится больше, но незначительно. При этом в целом ниже, чем в прошлом году в том же сезоне. От тяжёлых осложнений людей подстрахует и вакцинация от гриппа, которая уже идёт в город.

Среди заражённых коронавирусом половина по-прежнему остается бессимптомными и легко болеющими. Тех, кто попадает в больницу в крайне тяжелом состоянии, за месяц стало меньше на 13% от общего числа госпитализированных. На ИВЛ сейчас свободны практически все места. То есть болезнь ведёт себя спокойнее.

Ситуация в городе остаётся под контролем ещё и потому, что власти и врачи готовы к любому варианту событий. Все необходимое у медиков и пациентов есть - и более 60 процентов свободных коек, и самая современная медтехника, и средства индивидуальной защиты, и бесплатные лекарства, и донорская плазма. К тому же и сам коронавирус уже во многом изучен московскими врачами. И самое важное - в нашей стране создана вакцина от COVID. Препарат прошёл две стадии клинических исследований. Сейчас проходят пострегистрационные исследования. За первые пять дней привили уже более 300 человек. А заявку подали всего 55 тысяч москвичей.

Столица с таким опытом и подготовкой может справиться с инфекцией, даже если горожане продолжат нормальную жизнь.

«В столице создан большой запас прочности для любых сценариев развития событий. Но горожанам не следует забывать, что многое зависит и от них самих. Ни в коем случае не следует пренебрегать рекомендациями врачей. Необходимо как и прежде носить средства индивидуальной защиты, не забывать о правилах личной гигиены и стараться везде, где возможно, соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, рекомендую пройти сезонную вакцинацию от гриппа. В столице это сделать очень просто и не занимает много времени, но дает возможность избежать осложнений в случае заболевания», - заключила Елена Белова.