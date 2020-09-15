Врач объяснил рост числа заболевших коронавирусом

Рост выявленных случаев действительно есть, но он минимальный и вполне закономерный Фото: Олег УКЛАДОВ

С чем это может быть связано и готов ли город к росту числа заболевших, нам пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

- Рост выявленных случаев действительно есть, но он минимальный и вполне закономерный. С наступлением осени у нас в городе выросла активность населения. Больше контактов - выше риск заразиться.

При этом совершенно точно ситуация остается контролируемой. У нас сформирован запас мощностей, накоплен большой опыт для того, чтобы адекватно реагировать на любой вариант развития событий.

Кроме того, вы знаете, что сейчас проводятся пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, поэтому мы ожидаем, что в самое ближайшее время это тоже станет эффективным методом борьбы с инфекцией, - сказал Андрей Тяжельников.

Врач отметил, что сейчас по-прежнему важно не забывать про средства для индивидуальной защиты и личную гигиену.

- В любом случае правила мыть руки, обрабатывать антисептиками поверхности, соблюдать принципы социального дистанцирования сохраняются. По возможности воздержитесь от посещения мест массового скопления людей. Кроме того, если вы чувствуете, что заболели, если есть какие-то симптомы ОРВИ, то не нужно выходить из дома, вызовите врача и следуйте его рекомендациям.

Мы всех сейчас призываем сделать прививку от гриппа, потому что, если вдруг у человека разовьется и грипп, и новая коронавирусная инфекция одновременно, то тяжесть осложнений может быть более высокая, - считает Андрей Тяжельников.

Специалист выразил уверенность в том, что вакцинопрофилактика гриппа займет свое действенное место в общем укреплении здоровья горожан.