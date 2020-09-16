Три четверти мигрантов в Москве во время пандемии остались без работы

Во время пандемии коронавируса большая часть трудовых мигрантов из Средней Азии потеряла работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время пандемии коронавируса 74% живущих в Москве трудовых мигрантов из Средней Азии потеряли работу, при этом у 40% приезжих были определенные денежные запасы.

Таковы данные исследования, проведенного российскими социологами и демографами из Группы исследований миграции и этничности. - данные были получены через анкетирование в интернете мигрантов разного возраста. При этом специалисты отдельно изучали опыт граждан Киргизии, которые имеют право работать в России без патента (потому что страна входит в Евразийский экономический союз), и граждан Узбекистана, которые обязаны работать лишь по патенту (такая же ситуация у приезжих из Таджикистана). Стоит напомнить, что подавляющее большинство работающих в РФ иностранцев - как раз таки уроженцы среднеазиатских республик.

- Согласно исследованию, до пандемии 72% московских киргизов были наемными работниками, у узбеков эта цифра меньше - 69%. По 9% представителей двух стран зарабатывали какими-либо разовыми заказами. У 1% граждан Киргизии и у 6% граждан Узбекистана в Москве собственный бизнес.

- При этом средняя зарплата у опрошенных московских мигрантов из Киргизии - 32,5 тысячи рублей, из Узбекистана - 35,2 тысячи.

В среднем 74% приезжих из двух стран сообщили, что во время пандемии они были уволены или отправлены в долгосрочный отпуск без содержания.

- Наше исследование подтвердило и опровергло несколько мифов о мигрантах, которые появились в самом начале пандемии коронавируса, когда границы закрыли и стало понятно, что большинство граждан среднеазиатских республик не смогут вернуться домой, - сообщил «Комсомольской Правде» руководитель Группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы) Евгений Варшавер. - Миф о том, что мигранты обнищают, подтвердился. Был и другой миф - о том, что обнищав, мигранты пойдут на улицы грабить и убивать. Этого не произошло, что подтверждается в том числе данными полиции.

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