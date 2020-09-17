Районы Москвы, где чаще всего покупают жилье

«КП» узнала, что предлагают на рынке и какой выбор делают москвичи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рынок недвижимости активизировался, люди продолжают покупать квартиры. Речь не только о бюджетном жилье, но и элитном. Тут еще и в помощь пришли низкие проценты на ипотеку. «КП» узнала, что предлагают на рынке и какой выбор делают москвичи?Новые районы

Если позвонить в агентство недвижимости и спросить: «А в каком районе лучше купить квартиру?», то агенты не говорят с ходу «в этом». Надо понять: что хочет клиент, сколько денег, новое жилье или пятиэтажный дом тоже годится?

- Если смотреть на экологию, комфорт, то лучше выбирать север, северо-запад, запад, юго-запад. Квадратный метр в Москве сейчас от 190 тысяч рублей, а если в пределах МКАД, то это уже от 210 тысяч рублей. Новое жилье сейчас активно строят в Новой Москве – Коммунарка, Москвичка, Троицкий. Там и новые станции метро, например, полчаса от «Саларьево» до «Охотного ряда», - рассказывает риелтор Наталья, агентство «Инком».

Эксперты подтверждают, что в столице строят много новых домов. И даже пандемия не замедлила темпы и не сократила объемы.

- На сегодняшний день в Москве работают 197 застройщиков, которые возводят 727 жилых домов. Всего в стройке находится 15,88 млн квадратных метров жилья, - рассказал Никита Белоусов, заместитель аналитического центра «Дом.РФ».

При выборе нового жилья, одним из важных, а зачастую и вовсе решающим критерием является наполнение района инфраструктурой, как социальной (школы, детские сады, поликлиники), так и коммерческой (магазины, аптеки, кафе, службы быта, салоны связи).

- К счастью, с социальной инфраструктурой вопрос решается на законодательном уровне – здесь вступают в силу обязательства застройщика запланировать и построить соответствующие объекты. К сожалению, законодательно не закреплено обязательство обеспечить жилой квартал продуктовыми магазинами, аптеками, кафе, службами быта. Часто после завершения строительства помещения сдаются в аренду не по продуманной схеме размещения - сдаются помещения кому-нибудь, а потом выходит, что в доме пять-десять арендаторов одинакового профиля, - говорит Юлия Корчагина, руководитель группы направления street retail компании "Магазин Магазинов".

На сегодняшний день в Москве работают 197 застройщиков, которые возводят 727 жилых домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северный округ теперь в топ-3

Север Москвы вырывается в лидеры по комфортности. Такие данные приводит аналитический центр консалтинговой компании We Know.

- Если говорить о ценах, то на первом месте - ЦАО, на втором - ЗАО, эти лидерские места остаются неизменными уже много лет. А вот на третье место по престижности и цене (по итогам 2 кварталов 2020 года) вырвался САО, что объясняется престижностью и комфортностью округа, - рассказывает Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group.

За последние 5-6 лет внешний образ северной части столицы сильно преобразился: промышленные предприятия перенесены за пределы города, а на их местах появились благоустроенные кварталы с новым жильем, кофейнями, фитнес-центрами, фонтанами.

- Мы реализуем здесь три проекта – Discovery, Diskovery Park и Царская площадь. Наибольший спрос на апартаменты в жилищном комплексе «Царская площадь», только за август продаж на 1,1 млрд рублей, - говорит Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group.

Рынок недвижимости активизировался, люди продолжают покупать квартиры Фото: Евгения ГУСЕВА

Предложения «переехать в центр»

Застройщики предлагают достаточно много жилой недвижимости в СВАО, ЦАО, ЮВАО. Наибольший объем предложения квартир и апартаментов Москвы сконцентрирован в СВАО - 443,3 тысячи квадратных метров.

- Если говорить о других районах, то третий квартал подряд лидирующую позицию по объему предложения в Москве занимает Пресненский район (ЦАО), где реализуется 7,4% первичного рынка (по суммарной площади). Далее следуют районы Даниловский (ЮАО) и Хорошево-Мневники (СЗАО), - говорят в компании MR Group.

Самые престижные и дорогие районы - на западе и юго-западе Москвы. Это во многом связано с экологическим фактором – здесь мало вредных производств, а ветра большую часть времени дуют с северо-запада, то есть ветер почти не приносит сюда вредные выбросы с востока столицы. Вторая и, возможно, даже более важная причина заключается в том, что здесь в советские времена селили научных сотрудников, чиновников. Поэтому здесь и старый жилой фонд более качественный, и социальный состав считается более солидным.

- Поэтому жилье на западе и юго-западе более дорогое. Можно говорить даже о его переоцененности – разница в цене с более демократичными районами превосходит разницу в реальных преимуществах и существует, скорее, «по привычке», - говорит Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

На Западе столицы одним из самых застраиваемых районов являются Раменки. Из-за прямого соседства с ЦАО и большой площади зеленых массивов он является одним из самых престижных и экологичных за пределами ТТК. К тому же относительно недавно появилась Солнцевская линия метро, что позволяет теперь еще быстрее передвигаться по городу.

- В первом полугодии 2020 года здесь велась реализация квартир и апартаментов в 15 проектах. На Раменки приходится 26% от общего объема предложения ЗАО, - по данным We Know.

Север Москвы вырывается в лидеры по комфортности Фото: Евгения ГУСЕВА

Дорого, но не центр

Самый дорогой из районов Москвы за пределами ЦАО – Донской. Он формально относится к Южному округу, но в основном и географически, и по атмосфере воспринимается скорее, как юго-запад – по крайней мере в той части, которая окружает метро «Шаболовская» и Ленинский проспект. Средняя цена метра на вторичном рынке - 280 000 рублей. Это в 1,5 раза дороже среднего индекса по Москве.

Дешево и сердито

Наименее престижными и потому самыми дешевыми считаются районы на востоке, юго-востоке и юге Москвы. Причины: расположение здесь производств, роза ветров и историческое заселение рабочими заводов.

- Самые дешевые районы располагаются на юго-восточных окраинах возле МКАД и за ним – Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский, Некрасовка. Здесь средняя цена метра на вторичном рынке составляет 126 000 рублей, что на 31% ниже среднего индекса цен по Москве, - рассказывает Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

ТЭС в районе Некрасовка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А плюсы есть? Да. Например, здесь много новостроек и в целом достаточно свежий жилой фонд. А с открытием метро в последние годы заметно улучшилась их транспортная доступность. Но на машине добираться до центра все же долго.

На втором месте по дешевизне – западное и восточное Бирюлево. Здесь квадратный метр стоит в среднем 127 000 рублей. Несмотря на то, что эти районы находятся внутри МКАД, но с транспортной доступностью туго.

Следующий по цене район – Южное Бутово со средней ценой за метр 136 000 рублей. Основная причина невысоких цен в районе – удаленность от центра Москвы. При этом здесь достаточно молодой жилой фонд, давно работает метро и неплохо с экологией.

По данным сайта Авито.Недвижимость, наиболее бюджетные варианты - квартиры в поселениях Вороновское и Киевский (Новая Москва). "Однушку" тут можно купить за 3-3,5 млн рублей, но и стоит понимать, что пока здесь непростая транспортная доступность.

- Наибольшая доля объявлений о продаже квартир в новостройках: Люблино – 9,2%, Пресненский – 5,6%, Раменки и Даниловский – по 4,7%, а также Ярославский с показателем 4,5%. Что касается предпочтений самих покупателей, то фаворитами среди районов Москвы стали Некрасовка, Южное Бутово, Выхино-Жулебино, - рассказали в пресс-службе Авито.Недвижимость.

Элитное жилье

Во время пандемии покупок дорогущих квартир было на треть меньше, но сейчас заявок увеличилось на 15-20%. Люди хотят купить.

- Кроме того, спрос растет на фоне дефицита предложения: девелоперы реже вводят новые объекты из-за текущей экономической неопределенности. Многие клиенты стремятся инвестировать в качественную жилую недвижимость с целью сохранения денег, напечатанных в большом количестве за время коронакризиса с целью поддержания экономики – это также стимулирует спрос. Рынок «горячий», - говорит Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

Наиболее привлекательные районы:

- Пресненский (19% сделок),

- Раменки (16%)

- Дорогомилово (14%).

В Раменках, например, введен новый крупный проект – ЖК «Вишневый сад», а в Дорогомилово (в районе Кутузовского проспекта) – ЖК «Поклонная 9». Уже начато предварительное бронирование нового премиального проекта Hide от MR Group. Почему так привлекателен это район? Близко к центру, много зелени, а еще исторически в районе проживала научная, спортивная, политическая и творческая элита, что подтверждает статусность.

Кстати

После пандемии: что с ценами и желаниями?

Люди задумались о здоровье и безопасности, поэтому стали спрашивать о наличии систем очистки и фильтрации, индивидуальному кондиционированию.

- Также появился повышенный интерес к наличию террасы или балкона, комнаты для уединения и кабинета. Растет заинтересованность к квартирам или апартаментам с отделкой, - рассказали в Knight Frank.

На рынке элитной недвижимости цены растут уже последние 2,5 года и до конца 2020 года еще прибавят 5-7%. Сейчас средневзвешенная цена на элитном рынке составила 864 тысяч рублей за квадратный метр (+7% с начала 2020 года).

Бюджетное жилье стало дороже на 10% сразу же после снятия карантина, когда появилась возможность смотреть квартиры и оформлять сделки.

- В течение лета мы наблюдали, как активность покупателей усиливается на вторичном рынке, а цены на жилье – поднимаются. К примеру, хорошую «однушку» в спальном районе предлагают сейчас за 6,6 млн рублей, а не за 6 млн рублей. Однако, подобную ситуацию нельзя считать долгосрочной. И в том случае, если на рынке начнется спад, последнее слово при заключении сделок вновь будет за покупателями, - рассказал Сергей Шлома, директор Департамента вторичного рынка Инком-Недвижимость.

Но и дешевые варианты поискать можно. Риелторы говорят, что помогут найти «двушку» без ремонта в Новой Москве от 5 млн рублей, а внутри МКАД – от 6,5 млн рублей.

Сколько стоит 1 кв.метр в районах Москвы (в рублях):

- 184 000 – средний показатель по Москве,

- 98 000 – поселение Вороновское,

- 108 000 – поселение Киевский,

- 126 000 - Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский, Некрасовка,

- 127 000 – Западное и Восточное Бирюлево,

- 136 000 – Южное Бутово,

- 175 000 – Выхино-Жудебино,

- 237 500 – Басманный,

- 250 000 - Ломоносовский, Раменки, Гагаринский,

- 258 000 – Дорогомилово,

- 261 000 рублей – Таганский,

- 270 000 – Красносельский,

- 280 000 – Донской.

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