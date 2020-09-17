Погода в Москве 17-20 сентября 2020: С громом и молниями в столицу пришла осень

Вторжение холодного фронта знаменует окончательную перестройку атмосферных процессов с лета на осень Фото: Олег ЗОЛОТО

Только что москвичи видели, как в столицу пришла осень. Буквально на глазах, за несколько часов, сменились времена года. Погода в Москве оказалась очень переменчива - с утра сияло солнце, к середине дня воздух прогрелся до летних +22 градусов. И тут же поднялся ветер, небо потемнело, грянул гром, на столицу обрушился ливень. По мощи – тропический. А на самом деле – холодный, осенний. Рассказываем, что ждем москвичей 17-20 сентября 2020 года.

Принес его скандинавский циклон по имени Тимона. А вместе с ним и промозглую зябкую погоду. Холодный атмосферный фронт циклона уже залил дождями Карелию, Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Псковскую, Тверскую и Новгородскую области, теперь вот добрался и до Москвы.

К пяти вечера в центре мегаполиса похолодало до +14, за какие-то пару часов температура понизилась на 8 градусов. Вторжение холодного фронта знаменует окончательную перестройку атмосферных процессов с лета на осень, констатируют синоптики центра “Фобос”.

До конца четверга, 17 сентября, на столицу выльется 8 – 10 мм осадков, по расчетам центра “Фобос”. Сильные грозовые дожди не уймутся и в ночь на пятницу. До сих пор, кстати, сентябрь-2020 был не только теплым, со средней температурой на 3 градуса выше климатической нормы, ни и очень сухим. Москве досталось всего 23 мм влаги, вместо положенных 65 мм. Сейчас осень изо всех сил наверстывает упущенное.

В пятницу, 18 сентября, под утро 7...+9 градусов, днем всего +11...+13 . Ветрено, с порывами до 17 метров в секунду, пасмурно. Но уже без ливней и молний – дожди будут, но лишь кратковременные (таков прогноз Гидрометцентра России).

В субботу, 19 сентября, ночью +3...+8, днем +10...+15 градусов. В облаках появятся просветы, возможен небольшой дождь. А ветродуй никуда не денется, северо-западный ветер будет свистеть со скоростью до 17 м/сек.

В воскресенье, 20 сентября, ночь уже совсем холодная, +2...+7 градусов, днем +11...+13. Зато сухо, и солнце выглянет! В целом же такая погода на 1 – 2 градуса холоднее, чем обычно в этих числах сентября.

КСТАТИ

Гроза в сентябре – это нормально?

Абсолютно. Да, самые грозовой месяц – июль. Но в принципе сезон грома и молний в Москве по климатическим нормам продолжается с мая по сентябрь. Гремели грозы и в декабре, и в феврале.

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