Страсти по Маршаку: памятник детскому поэту установят на Лялиной площади

Создал монумент Георгий Франгулян. Он автор памятников Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому, Дмитрию Шостаковичу.

Лялина площадь самая маленькая в Москве. Неофициально ее считают московским аналогом Пяти Углов (перекресток) в Санкт-Петербурге. До пожара 1812 года здесь у дяди Александра Пушкина была усадьба, а потом площадь полностью выгорела. Через годы стали застраивать небольшими домами в стиле модерн. Уже в ноябре Лялина площадь изменится. Нет, ее не расширят и не вырубят там деревья. Ее дополнят памятником автору детских книг Самуилу Маршаку.

Где жил Маршак

Идея создания памятника Самуилу Маршаку в Москве практически народная, средства собирали на один счет. Место попросили выделить близкое к тому, где писатель жил и творил в столице – Чкаловская улица дом №14/16.

Скрипели возы по дорогам,

Едва шелестела листва.

А в скошенном поле за стогом

Сверкала огнями Москва. (из стихотворения «Скрипели возы по дорогам…», 1952 год)

Создал монумент Георгий Франгулян. Он автор памятников Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому, Дмитрию Шостаковичу. Из последних работ – монумент «Стена скорби» в сквере у Садового кольца, памятники Анатолию Тарасову, Михаилу Булгакову и Евгению Примакову.

- Выполнить скульптуру Самуила Маршака мне доверили после закладки камня на Лялиной площади. То есть на тот момент было выделено место, получено разрешение. Это было три года назад. Уже спустя 1,5 года мы показали эскизы памятника, заявили размеры – 4 метра вместе с постаментом. И тогда ни у кого не было никаких замечаний или вопросов, - рассказывает «КП» скульптор Георгий Франгулян.

Подходит размер?

За три месяца до установки памятника в соцсетях начались «страсти по Маршаку». Несколько столичных архитекторов посчитали, что новый монумент не соответствует масштабу площади и стали призывать найти для него другое место.

Дело в том, что на фотографиях в соцсетях размеры памятника исказили – на одном коллаже увеличили до 8 метров, на другом – до 12 метров.

Памятник детскому писателю установят на Лялиной площади

- Конечно, люди пришли в ужас. Я бы тоже ужаснулся. Дело же даже не в метрическом размере, а в том пространстве, которое вокруг. А там огромное пространство, входящих улиц, которые находятся на виду, - говорит Георгий Франгулян.

- А были на выбор еще какие-то места в Москве, где можно разместить памятник?

- Это место было выделено городом. Моя задача была осмотреть место, продумать скульптуру, которая там будет уместна. Памятник делает эту площадь уютной, обитаемой. И, как бы это не казалось странным, сама площадь по ощущениям станет больше. Сама атмосфера станет живой. Ее благоустроят, возможно, поставят лавочки, где можно будет посидеть.

- А понравилась скульптура родственникам?

- Родственники сказали: «Очень похож. Это он». Им понравилось, что Самуил Яковлевич сидит в рабочем кресле, его окружают дети. Памятник уже отлит. Результат мы все увидим, когда скульптуру установят на Лялиной площади.

Кстати

Где обедал воробей?

Памятник, по словам автора, был продуман до мелочей. Постамент «расшит» листами из книг Маршака, перечислены фамилии поэтов, которых он переводил (это еще и образовательная часть памятника). А изюминкой стал воробушек, который сидит у ног писателя. Этот самый герой стихотворения Маршарка «Где обедал, воробей?

В зоопарке у зверей». Воробья можно будет потрогать, если получится дотянуться (постамент около 2 метров).

Есть мнение

Григорий Ревзин, историк:

- Мне кажется, то, что люди в каком-то месте помнят о каком-то человеке, что он здесь был, это не портит город, а наоборот. Тем более если речь идет о человеке вполне симпатичном (Самуиле Маршаке).