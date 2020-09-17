После грозового ливня Москву ждет противный осенний дождь

В пятницу тоже дождливо. Но это будет уже не грозовой ливень, а противный осенний дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В четверг в Москве и по области выпадет до 20 мм осадков – а это треть всей сентябрьской нормы. Не везде, местами, но тем не менее. С начала сентября выпало всего 23 мм. То есть за несколько часов на столицу выльется столько воды, сколько за две с лишним недели, - поделилась с kp.ru прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. — Пик ненастья придется на 18 — 19 часов, но все зависит от района, зона сильных дождей будет смещаться по мере прохождения холодного фронта через Московскую область.

Причем у синоптиков сутки особые: отсчет начинается и заканчивается не в полночь, а в 21 час. А в 9 вечера дождь и не подумает прекращаться, лить будет всю ночь.

- В пятницу тоже дождливо. Но это будет уже не грозовой ливень, а противный осенний дождь, - не радует Татьяна Позднякова. - Не исключено, что за два дня, 17 и 18 сентября, нам достанется 30 – 35 мм влаги. То есть больше половины месячной нормы осадков.

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