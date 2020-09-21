Реконструкция исторических зданий в Москве: Бывшую Таганскую тюрьму превратят в отель, водочный завод - в арт-квартал

До 2012 года в здании постройки начала ХХ века находилась сначала электрическая станция фабрики "Трехгорная мануфактура", затем - районная ТЭЦ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заброшенные постройки в столице возрождаются после реконструкции. В исторических зданиях открываются комфортные общественные пространства - выставочные залы, концертные площадки, мини-отели. Один из таких проектов - культурный центр в бывшей ГЭС на Болотной набережной, открытие которого планируется в следующем году.

Мы узнали, что ещё нового появится скоро в Москве в старых стенах.

ПОСТОЯЛЬЦЫ ВМЕСТО СИДЕЛЬЦЕВ

Где: ул. Малые Каменщики, д. 16. Это административный корпус бывшей Таганской тюрьмы, построенной в начале XIX века по указу императора Александра Первого. Среди знаменитых сидельцев Таганки - меценат Савва Мамонтов, угодивший сюда за помощь революционерам, большевик Николай Бауман, писатель Леонид Андреев, первый нарком просвещения Анатолий Луначарский, целитель Порфирий Иванов. В 1906 году здесь по разрешению администрации оперный певец Фёдор Шаляпин устроил концерт для заключенных. Казенный дом закрыли и снесли в 1960 году.

В единственном уцелевшем корпусе 1908 года постройки разместится бутик-отель на 83 номера

Что будет: в единственном уцелевшем корпусе 1908 года постройки разместится бутик-отель на 83 номера. Четыре из них оформят каждый в своей теме - игра, фитнес, свадьба и музыка. Дизайнеры обыграли и темное прошлое Таганки. Для этого не только сохранили исторический фасад здания из красного кирпича, но и внутри украсили стены похожей брутальной кладкой. В гардеробных и кухонных уголках в номерах поставили металлические решетки. А для антресолей использовали деревянные перекрытия - "нары".

Когда: в декабре 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой Becar Asset Management

В ЭФИРЕ... ЛОФТ

Где: ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3. Раньше в этом здании в стиле сталинского ампира находился Московский институт радиосвязи.

Что будет: лофт-комплекс с апартаментами. Об институтском прошлом напоминает собственная радиостанция в FM-диапазоне, которую могут слушать жильцы комплекса. При желании им вообще можно не выходить из дома. На семи этажах, кроме квартир, поместились спортзал, ресторан, кофейня, пекарня, салон красоты, танцевальная студия и виниловый магазин, паркинг.

Когда: в конце 2020 года.

Лофт-комплекс с апартаментами

"КРИСТАЛЛ" ЗАСИЯЕТ

Где: ул. Самокатная, д. 4, стр. 1. Эти земли с 1901 года занимал "Московский казенный винный склад № 1", переименованный позже в ликеро-водочный завод "Кристалл".

Что будет: в бывших цехах и складах, построенных в 1901 году, планируют разместить креативный кластер. В нем - дизайнерские и ремесленные мастерские, гастромаркет, театр, образовательные и спортивные зоны, сервисные службы. Часть старых построек снесут и на их месте построят жилые корпуса.

Когда: ориентировочно после 2021 года.

В бывших цехах и складах, построенных в 1901 году, планируют разместить креативный кластер. Фото mos.ru

АПАРТАМЕНТЫ В КУПЕЧЕСКОЙ УСАДЬБЕ

Где: Волховский пер., д. 21/5, стр. 1. Старинный усадебный дом 1830-х годов постройки. В нем вплоть до 1975 года жили наследники его владельца, купца первой гильдии Александра Бутюгина.

Что будет: после реставрации в особняке устроят мини-отель 4*. Не домик, а конфетка - лепные гирлянды под окнами, резные наличники, восстановленные деревянный мезонин, старинные печи и паркет, первоначальная планировка. При этом парадную анфиладу и исторические интерьеры полностью сохранили.

Когда: до конца 2020 года.

Фото mos.ru

ТУРБИННЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ВЫСТАВОК

Где: Краснопресненская наб., вл. 10, стр. 1.

До 2012 года в здании постройки начала ХХ века находилась сначала электрическая станция фабрики "Трехгорная мануфактура", затем - районная ТЭЦ.

Что будет: в бывшем промышленном корпусе недалеко от Белого дома планируют устроить общественный центр. В нем могут проводить выставки, концерты, культурные акции и просто дружеские встречи жителей района. В здании сохранят зал с турбинами, двухъярусную семиэтажную башню, служившую для химической очистки воды, мастерские. В том числе и знаменитые трубы на крыше, напоминающие пароходные. Рядом появятся зона отдыха и променад вдоль реки с причалом для прогулочных трамвайчиков.

Когда: ориентировочно в 2022 - 2023 годах.