Влюбленные умерли в арендованном катере на Клязьминском водохранилище

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для следствия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Катер, пришвартованный к берегу Клязьминского водохранилища в деревне Сорокино, что в городском округе Мытищи днем в воскресенье, 20 сентября, заметила береговая охрана. Двигатель был включен, но никого из людей на палубе не было. Так и не дозвавшись владельцев катера, охранники вызвали полицию.

- В каюте катера, были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом. По данному факту организовано проведение доследственной проверки, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, утечка газа произошла из-за запуска в каюте переносного бензинового генератора, не предназначенного для отопления подобных помещений. Проще говоря, погибшие задохнулись. Их личности уже установлены – это 39-летний житель Мытищ и его 42-летняя сожительница. Уже установлено, что влюбленная парочка арендовала катер для романтического свидания.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления точной причины смерти. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - пояснила Ольга Врадий.

Как удалось выяснить «КП», катер принадлежит 41-летнему московскому предпринимателю. В ближайшее время его опросят следователи. Возможно, против мужчины будет возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».