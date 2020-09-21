«Разлетелись как щепки»: В центре Москвы лихач на "Инфинити" сбил двух пешеходов

Страшная авария произошла в самом центре Москвы, в районе дома 47 на улице Остоженка.
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Страшная авария произошла в самом центре Москвы, в районе дома 47 на улице Остоженка. Водитель за рулем Инфинити протаранил иномарку, которая выезжала с перекрёстка, после чего вылетел на тротуар. В этот момент там находились две женщины.
- Пострадавших госпитализировали. Оба пешехода в тяжелом состоянии, - сообщили «КП» в пресс-службе столичного ГИБДД.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель Инфинити ехал с превышением скорости. На этом участке разрешено движение со скоростью в 40 километров в час.
Сам момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения. На них четко видно, как удара чудом избежал третий пешеход.