«Разлетелись как щепки»: В центре Москвы лихач на "Инфинити" сбил двух пешеходов

Страшная авария произошла в самом центре Москвы, в районе дома 47 на улице Остоженка. Фото: Shutterstock

Страшная авария произошла в самом центре Москвы, в районе дома 47 на улице Остоженка. Водитель за рулем Инфинити протаранил иномарку, которая выезжала с перекрёстка, после чего вылетел на тротуар. В этот момент там находились две женщины.

- Пострадавших госпитализировали. Оба пешехода в тяжелом состоянии, - сообщили «КП» в пресс-службе столичного ГИБДД.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель Инфинити ехал с превышением скорости. На этом участке разрешено движение со скоростью в 40 километров в час.

Сам момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения. На них четко видно, как удара чудом избежал третий пешеход.