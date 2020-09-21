Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности: «Минфин пытается обеспечить экономическую стабильность»

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Последние события в российской экономике заставляют федеральные власти пойти на непопулярные меры? Члены Кабмина в открытую говорят о возможном подъеме акцизов на ряд товаров и налогов в ресурсных секторах экономики. Есть ли другой выход из ситуации? Рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

- Если такие налоги вводить, то, конечно, у Минфина есть свои аргументы, зачем это нужно делать, - отметил эксперт. - Потому что сейчас Россия находится под риском — и санкции могут быть ужесточены, и вторая волна коронавируса возможна, так что Минфин смог убедить наше высшее начальство во главе с президентом, что ситуация может быть ухудшена. И для того, чтобы продержаться, необходимо денежные средства не тратить, а сохранять.

Именно поэтому, обратил внимание Станислав Митрахович, Фонд национального благосостояния не тратится. С учетом переоценки валюты он даже вырос за последние полгода кризиса, вызванного коронавирусом.

- Нужно либо сокращать расходы, либо повышать налоги, - отмечает аналитик. - Вот Минфин предлагает повышать налоги на промышленные компании, в том числе на нефтегазовый сектор. Я понимаю логику Минфина — что нужны деньги на бюджет, потому что может быть еще хуже, поэтому давайте деньги сохранять и еще новые зарабатывать.

Как инициатива скажется на рядовых гражданах?

- Минфин на ближайшее время пытается обеспечить экономическую стабильность. Даже с точки зрения того, что в бюджете будут деньги на помощь отдельным гражданам, пострадавшим от кризиса в связи с коронавирусом, каким-то малым предприятиям. От этого граждане, конечно, выигрывают. С точки зрения стабильности в финансовой системе тоже будет видно, что много денежных средств собирается, бюджет исполняется, - резюмировал Станислав Митрахович. - Поэтому то, что выбирается вариант «пусть заплатят нефтяники», для обычного гражданина психологически проще.